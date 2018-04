HOKEJ-MS18: Slováci podľahli v druhom prípravnom zápase Švédom

TASR

Zverenci Craiga Ramsayho nezvládli už prvú tretinu, v ktorej trikrát inkasovali.

Slovenský hokejista Filip Krivošík a brankár Švédska Magnus Hellberg v druhom prípravnom zápase na hokejové majstrovstvá sveta Švédsko - Slovensko v Oskarshamne 6. apríla 2018. — Foto: TASR/AP

Oskarshamn 6. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti neuspeli ani v druhom z dvojice prípravných zápasov proti domácim Švédom. Po štvrtkovej prehre 3:6 v Norrköpingu podľahli v piatok v Oskarshamne severanom hladko 1:7.

Zverenci Craiga Ramsayho nezvládli už prvú tretinu, v ktorej trikrát inkasovali. Po štvrtom góle domáceho tímu vystriedal v 23. minúte Denisa Godlu v slovenskej bránke Dávid Hrenák. Až potom sa strelecky presadili aj hostia, čestný úspech SR dosiahol Andreas Štrauch, pre ktorého to bol premiérový gól v reprezentačnom A-tíme. Švédi boli lepší v každej hernej činnosti, v 37. minúte skompletizoval hetrik agilný Olle Liss. Domáci dohrali zápas v exhibičnom tempe, skóre uzavreli v tretej tretine Carl Klingberg a Carl Grundström.

Slovenskí hokejisti si nezlepšili vzájomnú bilanciu so Švédmi, z 36 duelov vyhrali desať, v troch remizovali a 23 prehrali s celkovým skóre 81:119.

Slováci v rámci záverečnej prípravy na májové MS v Dánsku odohrajú na budúci víkend dvojzápas s Nemeckom vo Weisswasseri a Drážďanoch.

Euro Hockey Challenge - piatok: Švédsko - Slovensko 7:1 (3:0, 2:1, 2:0) Góly: 9. Liss (Boqvist, Brännström), 13. Zackrisson (Wikstrand, Pilut), 18. Ölund (Olofsson), 21. Liss (Olofsson), 37. Liss (Olofsson, Asplund), 53. Klingberg (Olofsson, Almquist), 59. Grundström (Klingberg, Zackrisson) - 27. Štrauch (Šoltés, Ďaloga). Rozhodovali: Harnebring, Winge - Löfgren, Jonsson (všetci Švéd.), vylúčení: 5:4, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3054 divákov Švédsko: Hellberg - Pilut, Wikstrand, Nyberg, Almquist, Andersson, Arnesson, Brännström, Boqvist – Grundström, Zackrisson, Cehlin – Liss, Sundström, Olofsson – Norman, Asplund, Nilsson - Klingberg, Ölund SR: Godla (23. Hrenák) - Grman, Trška, Bodák, Ďaloga, Valach, Gernát, Fehérváry - Kudrna, Hovorka, Bakoš - Miklík, Buc, Nagy - Svitana, Krivošík, Šoltés - Štrauch, Šimun, Bondra

Slováci sa v prvej tretine iba veľmi ťažko presadzovali v ofenzíve, naopak, väčšinu času sa museli brániť, keďže mali veľké problémy ustrážiť šikovných domácich útočníkov. Nevychádzali im ani presilovky, v ktorých nedokázali výraznejšie ohroziť Hellberga vo švédskej bránke. Po uplynutí prvej početnej výhody inkasovali z hokejky Lissa, ktorý tečoval strelu Boqvista a využil, že Godla mal pri nej zaclonený výhľad. Podobným spôsobom padol aj druhý švédsky gól, keď slovenský brankár nič nevidel a Zackrisson využil presilovku pri vylúčení Buca. "Tri korunky" jasne dominovali, obrovské šance na zvýšenie skóre nepremenili Grundström ani Oloffson. Absolútnu hernú prevahu pretavil v 18. minúte na tretí gól Ölund. Zo slovenských príležitostí v prvej tretine stoja za spomenutie len nebezpečná strela Tršku od modrej čiary a spálená tutovka Buca.

V druhom dejstve pokračoval švédsky tlak, po 46 sekundách využil nedôraz slovenských obrancov Liss, ktorý svojím druhým gólom v zápase upravil na 4:0. Následne Godla prenechal miesto v bránke Hrenákovi. Až potom sa presadili Slováci, v 27. minúte sa dostali do rýchleho prečíslenia a po prihrávke Šoltésa znížil skóre Štrauch. Ramsayho zverenci v porovnaní s úvodnou tretinou zlepšili pohyb, napriek tomu bolo zrejmé, kto je pán zápasu. V 37. minúte Švédi vyhrali sériu súbojov za bránkou, pred ňou zostal osamotený Liss, ktorý v šanci nezaváhal a skompletizoval hetrik - 5:1.

V tretej časti tempo hry opadlo, domáci zvoľnili a nehnali sa už toľko dopredu. Slováci mali niekoľko náznakov šancí, ktoré však zostali nevyužité. Severania, hoci ubrali nohu z plynu, mali stále herne navrch a využívali nedôslednosti v súperovej obrane na ohrozenie Hrenáka. V 53. minúte premenili svoju druhú presilovku, keď Klingberg parádne trafil do horného rohu slovenskej bránky - 6:1. Skóre uzavrel minútu a pol pred koncom Grundström, ktorý nekrytý pred bránkou využil prihrávku Klingberga.

Hlasy po zápase (zdroj: SZĽH):

Andreas Štrauch, útočník a autor jediného gólu SR: "Prehrať 1:7 je veľmi nepríjemné, predsa len, je to medzinárodná scéna. Verili sme, že Švédov v druhom zápase viac potrápime. Som šťastný, že som tu mohol byť a okúsiť takúto úroveň, som za to rád. Dnešný hokej je najmä o pohybe, u nás v extralige je to pomalšie ako na medzinárodnej scéne."

Juraj Valach, obranca SR: "V prvom zápase so Švédmi by sa dala pozitívne hodnotiť prvá a tretia tretina, druhá bola z našej strany veľmi zlá. Druhý zápas by som radšej nehodnotil, ťažko sa v ňom hľadá niečo pozitívne. Švédi hrajú úžasne s pukom, nezbavujú sa ho, nachádzajú si voľné priestory a puky si tam posúvajú, prihrávky si dávajú presné, prudké, na hokejku. My puky viac-menej po sebe strieľame a to je potom ťažké. Viac by sme sa mali zamerať na individuálne zručnosti, lebo oproti Švédom sme 'drevení'."