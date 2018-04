Liptovský Mikuláš a Detva sa udržali v najvyššej súťaži

Skalica/Michalovce 6. apríla (TASR) - Hokejisti MHK 32 Liptovský Mikuláš a HC 07 Detva si zahrajú v najvyššej slovenskej súťaži aj v sezóne 2018/2019. V piatkovom 10. kole baráže (play out) oba kluby zvíťazili na ľadoch svojich súperov, vďaka čomu si definitívne zachovali tipsportligovú príslušnosť pre budúci ročník.

Liptáci triumfovali v Skalici 5:1 a pred záverečnými dvoma kolami baráže vedú tabuľku s dvojbodovým náskokom pred druhou Detvou, ktorá v piatok zvíťazila v Michalovciach 2:0. Detva zvýšila náskok pred tretími Zemplínčanmi na deväť bodov, čo znamená, že ju už nemôžu dostihnúť. Postup z baráže si nedokázal vybojovať ani druhý finalista St. Nicolaus 1. ligy Skalica, ktorá figuruje na štvrtom mieste so stratou štyroch bodov na Michalovce a rovnako zostane v druhej najvyššej súťaži.

Mikuláš a Detva museli hrať play out po tom, ako skončili v základnej časti Tipsport Ligy 2017/2018 na deviatom, respektíve desiatom mieste. Michalovce a Skalica si účasť v baráži zabezpečili ako dva najlepšie tímy 1. ligy, vo finále play off zvíťazili Michalovčania nad Záhorákmi 3:1 na zápasy.

10. kolo baráže - sumáre:

HK Skalica - MHK 32 Liptovský Mikuláš 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Góly: 45. Jurák (Schmidt, Okoličány) - 10. Mezovský (Sukeľ, Tabaček), 17. J. Sukeľ (Nádašdi, Kriška), 35. J. Sukeľ (Žiak, Moravčík), 44. Lištiak (M. Sukeľ, Kriška), 49. Kriška (Nádašdi, M. Sukeľ). Rozhodovali: Müllner, Goga – Kacej, Šefčík, vylúčení: 2:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 501 divákov.

Skalica: Petrík – Škápik, Horváth, Sloboda, Mikéska, Janík, Kukliš, Hluch, Straka – Vaškovič, Hujsa, Kňazev – Kotzman, Jarolín, Janáč – Jurák, Schmidt, Okoličány – Kučera, Vereš, Dmitrijev

Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Gründling, Nemec, Mezovský, Nádašdi, Moravčík, Tabaček, Nitriansky – Lištiak, Uhrík, Laco – J. Sukeľ, M. Sukeľ, Kriška – Vybiral, Oško, Žiak – Uram, Piatka, Nechaj

HLASY PO ZÁPASE:

Michal Ružička, tréner HK Skalica: "Prístup z našej strany nebol dobrý. V našej hre sa opakujú stále tie isté chyby, strácame puky v strednom pásme, nedokážeme ich dostať z nášho obranného pásma, vymýšľame, zbytočne si prihrávame. Chceme hrať hokej na dvadsať prihrávok, ale dnes je hokej už inde. Treba to zjednodušiť, postaviť hráča pred bránku a strieľať. To nám nefunguje. Nezostáva nám nič iné, len to dobojovať ďalej."

Anton Tomko, tréner MHK 32 Liptovský Mikuláš: "K zápasu sme pristúpili zodpovedne, ako ku každému doteraz. Išli sme do neho s cieľom zvíťaziť, aby sme nemuseli čakať na duel v Michalovciach. Aj keď v prvej tretine nám chýbal pohyb, dali sme v nej prvý gól, v druhej sme zlepšili našu hru, pridali sme ďalšie góly a mali sme stretnutie pod kontrolou. Sme radi, že nemusíme čakať na ďalšie výsledky a týmto víťazstvom sme spečatili našu účasť v extralige. Cieľ, ktorý sme mali pred play out, sme splnili. Napriek oklieštenej zostave sme extraligu zachránili, čo nás teší. Tí, ktorí to za zranených oddreli, si zaslúžia pochvalu."

Detva sa v predstihu zachránila v TL, Ľupták: "Koniec dobrý, všetko dobré"

Hokejisti Detvy splnili svoj prioritný cieľ, keď sa v predstihu zachránili v najvyššej slovenskej súťaži. Víťazstvom 2:0 v Michalovciach v piatkovom 10. kole baráže definitívne spečatili svoje zotrvanie v Tipsport Lige a dve kolá pred koncom si môžu vydýchnuť. Nováčik ligy si po turbulentnej sezóne bude môcť povedať: "koniec dobrý, všetko dobré."

Štvrtý vzájomný zápas v baráži bol o snahe domácich zachovať si postupovú nádej, ale aj o ambícii hostí získať definitívu zotrvania v Tipsport Lige. Zámer vyšiel Detve, ktorá vyhrala na Zemplíne 2:0. "Zápas sme po taktickej stránke výborne zvládli. Do Michaloviec sme išli psychicky dobre naladení, pretože sme už mali šesťbodový náskok. Chceli sme vyhrať, to sa nám podarilo a sme za to veľmi radi. Ja som prišiel do mužstva v priebehu sezóny a môžem povedať, že sa vytvoril výborný trénerský tím, a aj v kabíne bolo, ako sa hovorí, čisto. To rozhodlo," uviedol tréner Detvy Josef Turek pre TASR.

Český kormidelník prišiel do klubu až počas sezóny, v ktorej sa u nováčika Tipsport Ligy vystriedalo viacero hráčov i trénerov. Zlepšené výsledky nastali až po Vianociach, a hoci sa nepodarilo vyhnúť baráži, záchrana v najvyššej súťaži je v klube dôvod na spokojnosť. "Je to dobrý pocit. Máme sedem výhier z desiatich zápasov, ktoré si hráči vybojovali na ľade. Som veľmi rád, že to takto dopadlo," poznamenal Turek.

Majiteľ klubu Róbert Ľupták s tímom cestoval takmer na všetky zápasy v sezóne, po víťazstve v Michalovciach sa hráčom poďakoval. "Veľmi ma teší, že sme o zotrvanie nemuseli bojovať až do posledného zápasu. Baráž nebola jednoduchá, súperi boli kvalitní, ale aj napriek nie ľahkej sezóne bude v našom prípade platiť, že koniec dobrý, všetko dobré," uviedol Ľupták.

V detvianskom klube nastalo počas sezóny viacero zmien, no obranca Jozef Sládok bol stabilná súčasť defenzívy. Kapitán tímu po zápasoch Tipsport Ligy často hodnotil neúspešné výsledky, po stretnutí v Michalovciach však žiaril spokojnosťou: "Mám výborný pocit. Už počas tipsportligovej sezóny sme tušili, že nás čaká baráž. Vlani sme v nej boli a vedeli sme, že to pre tímy z vyššej súťaže nie je jednoduché. Michalovce nám mali z minulosti čo vracať, ale som rád, že sa im to nepodarilo. Je to náročnejšie v pozícii tímu z vyššej ligy, pretože naši súperi z nižšej nemali čo stratiť."

HK Dukla Ingema Michalovce - HC 07 Detva 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Góly: 10. Surovka (Ščurko, Belluš), 18. Ščurko (Šimon, Murček). Rozhodovali: Lauff, Stano – Stanzel, Gavalier, vylúčení: 6:6, navyše: Mašlonka (Michalovce) 10 minút za napadnutie zozadu, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0

Michalovce: Juríček – Valečko, Hančák, Meliško, Korenko, Rusina, Cvengroš, Dolgoš – Solomonchak, Cútt, Halás – Balko, Piatak, Mašlonka – Mesaroš, Toma, Hamráček – Jokeľ, Banovský

Detva: Hackett – Kuklev, Chovan, Sládok, Gachulinec, Macejko, Šimon, Jendroľ, Fekiač – Sitnikov, Surovka, Gašpar – Belluš, Chovan, Milý – Ščurko, Murček, Videlka – Tibenský, Surový, Róth

Tabuľka baráže po 10. kole:

1. MHK 32 Liptovský Mikuláš 10 7 0 1 2 41:20 22

2. HC 07 Detva 10 6 1 0 3 38:21 20

--------------------------------------------------------

3. HK Dukla Ingema Michalovce 10 2 2 1 5 25:40 11

4. HK Skalica 10 2 0 1 7 19:42 7