TASR

Slovensko s Bosnou po prvom dni remizuje, Kližan zdolal Bašiča

O vyrovnávajúci bod pre domáci tím sa na antuke v bratislavskom NTC zaslúžil Martin Kližan, ktorý si poradil s dvojkou hostí Mirzom Bašičom

Na snímke slovenský reprezentant Martin Kližan s víťazným gestom po výhre nad Mirzom Bašičom (BaH) v druhom zápase 2. kola 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára Slovensko - Bosna a Hercegovina 6. apríla 2018 v Bratislave. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 7. apríla (TASR) - Slovenskí tenisti hrajú po úvodnom dni stretnutia 2. kola 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára s Bosnou a Hercegovinou 1:1. O vyrovnávajúci bod pre domáci tím sa na antuke v bratislavskom NTC zaslúžil Martin Kližan, ktorý si poradil s dvojkou hostí Mirzom Bašičom 7:6 (5), 6:1. V úvodnom dejstve odvrátil za stavu 5:6 setbal, v tajbrejku otočil z 3:5. Sobotňajší program odštartuje o 14.00 h štvorhra, v ktorej by mali nastúpiť Andrej Martin s Igorom Zelenayom proti páru Bašič, Tomislav Brkič.

Kližan mal hneď v úvodnom geme duelu s Bašičom k dispozícii tri brejkbaly. Bosniansky hráč však otočil z 0:40 a v ďalšom priebehu prvého setu držal so slovenskou jednotkou krok. Bašič sa opieral o kvalitné prvé podanie, postupne sa chytil aj na returne a v dvanástom geme mal k dispozícii setbal. Kližan ho však odvrátil a vynútil si tajbrejk. V skrátenej hre viedol Bašič 4:1 a 5:3, no Kližan aj vďaka obrovskej bojovnosti otočil nepriaznivý stav a tajbrejk sa stal jeho korisťou. V druhom dejstve sa po rýchlom brejku ujal vedenie 3:0 a šancu na zisk vyrovnávajúceho bodu už z rúk nepustil.

"Bol to náročný zápas. Bašič dosiahol v tomto roku výborné výsledky a dnes potvrdil, že je to kvalitný hráč aj na antuke. Dlho sa mi nedarilo nájsť recept na jeho servis. Na konci prvého setu som mal toho dosť, no veľmi mi pomohli diváci, ktorí ma vyburcovali. V tajbrejku som zahral niekoľko veľmi dobrých lôpt. V druhom sete som bol už lepší vo všetkých aspektoch - na podaní i na returne, dominoval som vo výmenách. Už sa teším na sobotňajší duel s Džumhurom. Verím, že fanúšikovia si prídu na svoje, obaja hráme podobným štýlom," uviedol v prvej reakcii pre RTVS.

Nový slovenský kapitán Dominik Hrbatý počítal s tým, že po prvom dni bude 1:1. "Noro do stavu 4:4 nehral zle, potom však vytuhol na nohách, čo Džumhur využil. V druhom sete už išiel ako lokomotíva a potvrdil, prečo je 30. hráč sveta. Martin Kližan mal v prvom sete dlho problémy na returne, jeho údery boli príliš krátke. Pri setbale Bašiča však vytiahol výborné podanie a v závere tajbrejku potvrdil, že je to hráč, ktorý má na prvú päťdesiatku. V druhom sete sa krásne uvoľnil a bol už jasne lepší."