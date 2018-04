TASR

Gombos po prehre s Džumhurom: Je niekde inde ako pred tromi rokmi

Norbert Gombos priznal, že Džumhur zvíťazil zaslúžene.

Na snímke vľavo bosniansky reprezentant Damir Džumhur po víťazstve nad Norbertom Gombosom (SVK) v úvodnom zápase 2. kola 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára Slovensko - Bosna a Hercegovina 6. apríla 2018 v Bratislave. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 7. apríla (TASR) - Slovenskí tenisti prehrávajú po úvodnej dvojhre stretnutia 2. kola 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára s Bosnou a Hercegovinou 0:1. O prvý bod pre hostí sa na antuke v bratislavskom NTC postaral Damir Džumhur, ktorý zdolal slovenskú dvojku Norberta Gombosa 6:4, 6:1. V druhom piatkovom singli si zmerali sily slovenská jednotka Martin Kližan a bosnianska dvojka Mirza Bašič.

Džumhur už v úvode zápasu demonštroval, prečo je na 32. mieste svetového rebríčka. Hral rýchlo a variabilne, výborne sa pohyboval, robil minimum nevynútených chýb. V treťom geme po úspešnom bekhendovom obhodení prelomil podanie súpera a ujal sa vedenia 2:1. Gombos síce bleskovo kontroval rebrejkom a následne otočil na 3:2, no záver setu patril Džumhurovi, ktorý od stavu 3:4 získal tri gemy v rade.

Vlaňajší víťaz turnajov ATP v Petrohrade a Moskve úplne ovládol dianie na centri, dominoval vo výmenách, deptal Gombosa stopbalmi. V druhom dejstve odskočil slovenskému reprezentantovi na 4:0 a zápas s prehľadom dotiahol do úspešného konca. Vzájomnú bilanciu s Gombosom, ktorému dal nový slovenský daviscupový kapitán Dominik Hrbatý prednosť pred Andrejom Martinom i Jozefom Kovalíkom, upravil na 4:2.

Gombos priznal, že Džumhur zvíťazil zaslúžene. "Začiatok zápasu mi vyšiel, vyhral som niekoľko ťažkých dlhých výmen. Všetko sa však otočilo za stavu 4:4, keď som si po troch nevynútených chybách prehral podanie. Džumhur to potom dobre doservoval a v druhom sete už na dvorci dominoval a nedal mi šancu. Neustále ma tlačil, mal veľmi dobrú dĺžku úderov, veľa vybehal a dokázal vrátiť aj loptičky, ktoré by pre iných hráčov boli už stratené. Nedokázal som nájsť na jeho hru recept, nevedel som si pomôcť podaním. Bojoval som o každú loptu, no na hráča svetovej tridsiatky to nestačilo. Ukázalo sa, že Džumhur je niekde inde ako pred tromi rokmi, keď som ho zdolal," uviedol.

Džumhur bol po zisku prvého bodu pre Bosnu spokojný. "Bol to jeden z mojich najlepších zápasov v Davis Cupe. Po prvý raz som pred jeho začiatkom necítil žiaden tlak. Vedel som, že to bude náročné, lebo Norbert hrá silový tenis a snaží sa o víťazné údery. Kľúčový bol gem za stavu 4:4, v ktorom som zahral veľmi múdro a zobral som súperovi servis. Dnes som veľmi dobre behal a zahral som niekoľko skvelých defenzívnych úderov."