TASR

Dnes o 20:01 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Činohra SND uvádza premiéru inscenácie Pred západom slnka

Táto inscenácia je prvou réžiou Michala Vajdičku vo funkcii riaditeľa Činohry SND.

Na snímke zľava Alexander Bárta a Táňa Pauhofová počas generálnej skúšky inscenácie hry nemeckého dramatika Gerharta Hauptmanna Pred západom slnka v Činohre Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave 6. apríla 2018. — Foto: TASR Henrich Mišovič

Bratislava 6. apríla (TASR) - Činohra Slovenského národného divadla (SND) uvedie 7. a 8. apríla v Štúdiu novej budovy premiéru inscenácie Pred západom slnka nemeckého dramatika Gerharta Hauptmanna.

Režisérom inscenácie je Michal Vajdička, dramaturgom Daniel Majling, scénu navrhol Pavol Andraško, kostýmy Katarína Hollá, hru preložili Ján Štrasser a Peter Zajac. V jednotlivých postavách účinkujú Martin Huba, Alexander Bárta, Táňa Pauhofová, Daniel Žulčák, Monika Šagátová, Tomáš Maštalír, Diana Mórová, Ľuboš Kostelný, Jozef Vajda, Emília Vášáryová, Mária Schumerová, Michal Noga, Dušan Jamrich, Emil Horváth, Branislav Bystriansky, Ján Gallovič.

Dobre zabezpečený sedemdesiatnik sa zamiluje do 20-ročnej ženy. V čase, keď už od života nič nečakal, metaforicky pred západom slnka, získa zrazu novú chuť do života. Život, ktorý sa už pred ním pomaly uzatváral, je zrazu pre neho znova čarovný a krásny. Ibaže jeho rodina sa týmto vzťahom cíti ohrozená. Deti, ktoré si zvykli na to, že po matkinej smrti sú stredobodom života svojho otca, sa nevedia zmieriť s tým, že toto miesto zaujala namiesto nich celkom neznáma, cudzia osoba, že ich otec už nepatrí im, že neostal verný pamiatke ich matky. Otcovu známosť pokladajú za zlatokopku, ktorá ich chce len pripraviť o dedičstvo. Rozhodnú sa svojho otca pred ňou a pred sebou chrániť, čím rozpútajú búrku udalostí s tragickým koncom.

„Hauptmann je známy tým, že písal na jednej strane sociálne drámy, ktoré sú zaujímavé aj dnes, aj keď mnohé sociálne problémy, ktoré boli aktuálne vtedy, keď ich písal, na konci 19. storočia, dnes už až tak aktuálne nie sú. Sú ale stále živé, pretože v nich nenájdete jasnú agendu, ktorá by vám na začiatku prezradila, komu drží palce a proti komu bojuje. To je dobré mať vyjasnené v živote, v divadle to nerobí dobrotu, keď je na začiatku všetko jasné, potrebujete mať drámu. Hauptmannovi sa to podarilo preniesť aj do rodinných drám, kde už konflikt nie je sociálny, je generačný, medzi pohlaviami a ľudia sa delia na priaznivcov jednej a druhej strany,“ povedal pre TASR dramaturg inscenácie Daniel Majling.

„Hoci som zatiaľ osobne neprešiel podobnou skúsenosťou ako tajný radca Clausen, viem sa ľahko vžiť do jeho pocitov. Som v rovnakom veku a poznal som v živote niekoľko takýchto prípadov. Poznal som viacero mužov, ktorí si z rôznych ťažkých životných tráum pomáhali tým, že – ak im to osud doprial – sa spojili s nejakou spriaznenou dušou. To je najkrajšie, čo môže byť, že sa dostanete z dna tým, že objavíte spriaznenú dušu, aj keď má toľko rokov, koľko má. To, že sa zblázni do mladej dievčiny, je, myslím si, celkom prirodzené, hoci mu to výrazne skomplikuje život. Ale to platí obojstranne, aj pre tú mladučkú dušu, pre jej osud,“ hovorí k inscenácii v divadelnom mesačníku SND Portál hlavná postava inscenácie, herec Martin Huba.

Takmer po osemdesiatich rokoch sa na javisko Činohry SND vracia hra Pred západom slnka nemeckého dramatika Gerharta Hauptmanna, nositeľa Nobelovej ceny. Táto inscenácia je prvou réžiou Michala Vajdičku vo funkcii riaditeľa Činohry SND.

Hauptmannova hra sa na Slovensku doposiaľ dočkala len dvoch uvedení. SND ju inscenovalo v roku 1939 v réžii Ferdinanda Hoffmanna, Divadlo SNP Martin ju uviedlo v roku 1970 v réžii Ivana Petrovického.