Kristína Jurzová

Dnes o 09:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Krátky návod, ako dôkladne pripraviť bicykel na jarnú sezónu. Týchto 6 vecí nepodceňte!

Nielen auto, ale aj bicykel si po zime zaslúži údržbu. Ak niečo zanedbáte, môže sa to nepekne skončiť. Vďaka pár tipom a trikom si však jarnú jazdu užijete tak, ako sa patrí.

Ilustračné foto. — Foto: Wikimedia CC

BRATISLAVA 7. apríla (Dobré noviny) - Po dlhej zime prišla jar a s ňou aj radosť mnohých cyklistov, ktorí vytiahnu svojich dvojkolesových tátošov, aby sa mohli vydať za dobrodružstvami. Kým tak spravíte, poriadne skontrolujte svoj bicykel, aby vás nič na ceste neprekvapilo.

Dodajte mu lesk

Bicykel nemusíte zrovna leštiť, samozrejme, ak si na to nepotrpíte, stačí ho jednoducho umyť. Nečistoty mu rozhodne neprospievajú, a dokonca mu znižujú životnosť. Potom si detailne posvieťte na ďalšie jeho časti.

Dofúkajte kolesá

V prvom rade skontrolujte pneumatiky na kolesách. Ak ste bicykel nemali zavesený, ale celú zimu stál na jednom mieste, budú určite mäkké. Vytiahnite teda pumpu alebo kompresor a dofúkajte ich. Mali by byť pružné a nie ako kameň. Aby ste tomuto problému zabránili v budúcnosti, zabehnite občas do pivnice alebo "bicyklárne" a s kolesami trochu pohýbte. V prípade, že sú pneumatiky popraskané alebo potrhnané, investujte do nových. Do tašky na bicykli však pridajte aj "prvú pomoc" v podobe športovej lepiacej pásky. Nikdy neviete, kedy sa vám môže hodiť.

Premažte reťaz

Hoci sa mechanizmus reťazí na bicykloch výrazne zlepšil, predsa len sa ešte občas stane, že sa zadrhne alebo spadne. Aby ste sa tomuto problému vyvarovali, pred novou cyklistickou sezónou ju premažte. V prvom rade ju však očistite od všetkých starých nečistôt, ktoré sa tam zvyknú zachytávať a potom na ňu aplikujte predpísaný olej. Netreba to s ním však preháňať, aby ste za sebou nenechávali čiernu stopu...

Ilustračné foto. Foto: PxHere

Skontrolujte brzdy

Túto časť rozhodne netreba podceňovať. Zatvrdnuté mazivo vám môže totiž poriadne skomplikovať život. Vytiahnite preto handričku a šetrne brzdové lanká očistite. Čo je však najdôležitejšie, skontrolujte samotné brzdy. Verte či nie, ale ak vám nebudú fungovať a vy to zistíte počas divokej jazdy dole kopcom, môže to skončiť aj tragicky. Ich funkčnosť si overte ešte pred prvou jarnou jazdou niekde na chodníku mimo áut. Počas pomalej jazdy stlačte páčku a skúste zabrzdiť. Ak začujete puknutie, vyberte sa do obchodu kúpiť nové brzdy. Samozrejme, nie na takomto bicykli...

Ilustračné foto. Foto: Pexels

Posvieťte si

Ak máte na svojom bicykli svetlo, pozrite sa, či funguje. Posvieťte si aj na to, či je správne nastavené dynamo. Skontrolujte aj všetky odrazové sklíčka, či nie sú náhodou prasknuté alebo vypadnuté. Určite si pribaľte aj zadnú "blikačku". Nikdy predsa neviete, či sa vaša jazda nepredĺži do zotmenia. Preto ak nechcete, aby do vás niekto nabúral, mali by byť súčasťou vašej výbavy.

Zvýraznite sa

Ak ste si už tieto veci skontrolovali, na rad prichádzate vy. Oplatí sa obliecť si niečo vo výraznej krikľavej farbe, aby ste padli vodičom do oka. A je jedno, či je deň alebo noc, reflexné prvky nie sú nikdy na škodu na bicykli ani na oblečení. Pomôcť vám môže aj obyčajná "cestárska" vesta, ktorú si nemusíte povinne obliekať, stačí aspoň, ak si ju pevne pripnete na ruksak.

Ilustračné foto. Foto: Pixabay

Ak idete mimo obec či mesto, zákon káže, aby ste mali na hlave prilbu. Nezabúdajte, že na ceste nie ste sami a nech ste akokoľvek poctiví účastníci premávky, neviete, kto ide oproti alebo za vami. Prilbu jednoducho nosíte vždy len a len pre svoju bezpečnosť.