Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Muž a žena do seba nabúrali na zľadovatenej ceste. O štyri roky neskôr pochopili, že to nemohla byť náhoda

Náhoda alebo osud? Stretnutie za veľmi nepríjemných okolností vyvrcholilo svadbou.

— Foto: Repro foto YouTube

PARSIPPANY 7. apríla - Príbeh lásky ako z vymysleného filmu. Aj to sa stáva. Jennifer Lindová a jej manžel Nicholas tým svojím zabávajú celý svet. Ich prvé stretnutie totiž prebehlo za veľmi zvláštnych až nepríjemných okolností. Keď sa totiž Jennifer v roku 2013 vracala domov z práce, na zľadovatenej diaľnici dostala na svojom aute šmyk a narazila do zvodidiel. „Touto cestou som jazdila dva roky. V ten deň a tú chvíľu sa mi z ničoho nič začal triasť volant a stratila som úplnú kontrolu nad vozidlom. Prepadol ma strach a panika, keď som sa bezmocne kĺzala po ceste. Začala som kričať. Dvere pre cestujúceho zasiahli bariéru na ceste,“ opisuje hrozivé momenty Jennifer.

Nočná mora sa stále nekončila, čo Jennifer vôbec netušila. Okoloidúci vodič v aute videl, čo sa na ceste stalo a snažil sa zastaviť. Použil ručnú brzdu a dúfal, že mu pomôže okamžite zastaviť. Nepodarilo sa a namiesto toho nabúral do Jenniferinho auta. V druhom aute sedel práve Nicholas. Aj napriek nárazu bol v poriadku, okamžite vystúpil a utekal zachraňovať vystrašenú ženu. „Pozrela som sa cez okno a smerovali na mňa svetlá auta. Než som sa spamätala, niekto otvoril moje dvere. V aute, ktoré do mňa narazilo, sedel Nicholas,“ spomína Jennifer.

Nicholas ponúkol Jennifer svoj kabát a povedal jej, aby zostala sedieť v teple v aute. Spoločne počkali, kým na miesto nehody dorazí polícia. Ani Jennifer ani Nicholas našťastie neutrpeli žiadne zranenia. Pri rozlúčke si vymenili telefónne čísla a každý išiel svojou cestou. Jennifer si veľmi vážila láskavosť neznámeho muža, no ani vo sne ju nenapadlo, že by sa ešte niekedy stretli. Nicholas mal však na celú situáciu úplne iný názor. Cítil totiž veľmi zvláštne puto, ktoré v čase spoločného čakania na políciu vzniklo. „Spomínam si, ako som hovoril kamarátovi, že ju pozvem von. Zavolal som jej a ona mi zdvihla,“ prezradil svoje plány Nicholas.

Foto: Repro foto Youtube

Jeniffer si vraj myslela, že jej neznámy muž volá ohľadne nehody, ktorej účastníkmi sa obaja stali. Bála sa, že ju chce zažalovať a váhala, či telefón zodvihne. Nakoniec tak spravila a prekvapilo ju pozvanie na rande, ktoré prijala. V tej dobe už aj ona pochopila, že to nebolo náhodné stretnutie a vznikol medzi nimi zvláštny vzťah. Obaja mali pravdu a v októbri 2017 uzavreli manželstvo. Sú šťastní a spoločný život si užívajú. Pripúšťajú, že sa stretli za zvláštnych okolností, avšak veria, že to nebola náhoda. Bol to jednoducho osud.