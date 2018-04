TASR

Vodohospodári finišujú v Štúrove s opravou protipovodňovej línie

Na snímke Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) v týchto dňoch dokončuje rekonštrukciu protipovodňovej línie v Štúrove. Tá po oprave dokáže čeliť storočnej vode. Štúrovo, 6. apríla 2018. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Štúrovo 6. apríla (TASR) – Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) v týchto dňoch dokončuje rekonštrukciu protipovodňovej línie v Štúrove. Tá po oprave dokáže čeliť storočnej vode, informoval minister životného prostredia László Sólymos. „Bezpečnosť obyvateľov pred veľkou vodou považujem za jednu z najdôležitejších úloh ministra životného prostredia. Sypaná hrádza bola postavená v roku 1965, mala veľké nedostatky a priesaky. Viackrát bola skúšaná veľkou vodou, naposledy v roku 2013. Po dlhých rokoch sa nám ju podarilo opraviť,“ povedal Sólymos.

Opravou prešla protipovodňová línia od mosta Márie Valérie v Štúrove smerom na sever až k sútoku s riekou Hron. Pracovníci SVP postupne očistili vrchnú časť hrádze a vykopali hlinitý, tesniaci a štrkový materiál. Do pripravených výkopov vodohospodári vložili ochrannú tesniacu fóliu tak, aby bola uložená do hĺbky pol metra pod úroveň koruny hrádze kvôli zamŕzaniu, no zároveň nad úroveň storočnej vody. Na záver korunu hrádze zasypali jemným zhutneným štrkopieskom a zatrávnili ju. Práce na opravách začali v októbri minulého roka a vyžiadali si investíciu vo výške takmer 180.000 eur. Spevnených bolo 2,8 kilometra hrádze.

Pôvodný zámer vodohospodárov vybudovať podzemnú tesniacu stenu od koruny hrádze až po podložie stroskotal na financiách. Tie boli rozpočtované na 4,8 milióna eur. „Tieto financie sme nemali, museli sme hľadať iné riešenie. Rozhodli sme sa, podobne ako v Gabčíkove, pre tesniacu fóliu. Položili sme 7000 štvorcových metrov ochrannej fólie, na to išla ďalšia fólia proti poškodeniu a naspäť sme dali zeminu,“ povedal Jozef Dúcz, riaditeľ Odštepného závodu Bratislava SVP.

Odhadované náklady 500.000 eur sa podarilo zredukovať na 180.000 eur. „Väčšinu sme riešili z vlastných zdrojov a prostriedkov, len dve práce boli vykonané dodávateľským spôsobom, položenie fólií a ich zváranie, na to nemáme vlastných odborníkov,“ skonštatoval Dúcz.