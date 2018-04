TASR

Rusko má záujem o dlhodobú spoluprácu s OPEC

Logo Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Moskva 6. apríla (TASR) - Rusko si dokáže predstaviť dlhodobú spoluprácu s Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). "Mohla by to byť časovo neobmedzená dohoda," povedal v piatok ruský minister energetiky Alexander Novak.

Minister zopakoval svoj návrh týkajúci sa vytvorenia spoločnej organizácie s OPEC. "V podstate by to mohla byť medzinárodná organizácia, ktorá by sa stretla raz za pol roka a diskutovala by o situácii na trhu s ropou," povedal Novak. Pridať by sa mohli aj ďalší veľkí producenti. Ruský minister nespresnil, či by sa mohli pripojiť aj USA.

V reakcii na prudký prepad cien čierneho zlata sa z iniciatívy Saudskej Arábie krajiny OPEC dohodli s Ruskom a ďalšími producentmi na znížení ťažby. Obmedzenie v celkovom objeme asi 1,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne by malo platiť prinajmenšom do konca tohto roka. Jeho cieľom je zníženie globálnych zásob ropy a stabilizácia jej cien.

Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán koncom marca vyhlásil, že OPEC má záujem o dlhodobú spoluprácu s Ruskom a s ďalšími producentmi mimo kartelu v oblasti kontroly ťažby ropy. Podľa jeho predstáv by išlo o dohodu v trvaní 10 až 20 rokov.