Dominika Dobrocká

Kráľovná slovenskej burlesque: Nerobíme striptíz. Ženy učím spoznať samy seba a získať prirodzené sebavedomie

Katarína Čunderlíková patrí medzi prvé Slovenky, ktoré začali s burlesque. Za svoje nezameniteľné predstavenie získala titul Kráľovnej Burlesque.

BRATISLAVA 6. apríla - Katarína Čunderlíková známa aj pod umeleckým menom Catrice Cat je jednou z prvých burlesque permormeriek na Slovensku. Katka je krásna žena, ktorá svojimi vystúpeniami vyráža dych. Burlesque sa venuje od roku 2014, kedy prvýkrát vyskúšala tento druh umenia. Dnes už je známa nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Jej vystúpenia sú spojením hravej kombinácie tradičného burlesque, jemnej prímesy erotiky a štipky zvádzania. Svoje skúsenosti si však nechcela nechať pre seba a rozhodla sa ženám vrátiť to najdôležitejšie. Pocit ženskosti, jemnosti a sebavedomie.

Foto: akc

Aj na základe tohto vznikla v roku 2017 tanečná škola Hall of Tease, kde aj tá najhanblivejšia žena objaví v sebe zabudnuté pocity. Pomôckou sú aj vysoké topánky, bez ktorých hodina ani nemôže začať. Veď predsa každá žena aj muž vedia, že opätky sú symbolom ženskosti. Katka však popri hodinách vo svojej škole nezabúda pracovať aj sama na sebe. Aj vďaka tvrdej drine, pravidelným tréningom a zanieteniu sa jej podarilo v roku 2016 dosiahnuť obrovský úspech. So svojim číslom Toxic získala titul Queen of Burlesque na talianskom burlesque festivale.

Foto: akc

Burlesque nie je v našich končinách tak populárny ako vo svete. Slovenská kráľovná však priznala, že je to čoraz lepšie a aj na Slovensku si už burlesque našiel svoje miesto. V rozhovore pre Dobré noviny Katka svoju srdcovku predstavila a prezradila veľa zaujímavých informácií.