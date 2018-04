Dominika Dobrocká

Dnes o 20:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Lekár, ktorý vymenil Štokholm za slovenskú dedinu: Všeobecných lekárov je málo. Ak mladých nepodporíme, celé nám to tu skolabuje

Peter Lipovský je odborník, ktorý sa rozhodol pre veľký krok. Metropolu vymenil za malú obec.

Peter Lipovský — Foto: Archív Peter Lipovský

BRATISLAVA/MILOSLAVOV 8. apríla - Pre život v bielom plášti sa Peter Lipovský rozhodol pred rokmi. Už na gymnáziu vedel, že jeho ďalšie kroky povedú medzi lekárov. Stalo sa tak a medicínu vyštudoval u našich západných susedov v Prahe. Svoju šikovnosť a zápal pre prácu využíva dodnes. K svojim pacientom sa správa s úctou a ku každému pristupuje zodpovedne. Ako priznal, aj on sa stretáva s prípadmi, kedy mu do ordinácie príde pacient už s určenou diagnózou. Nie však od vyštudovaného odborníka ale od známeho „pána doktora Google“. V týchto prípadoch treba len rozprávať a vysvetliť si, ako sa veci majú. Pacienti napokon s úsmevom a so spokojnosťou vychádzajú z dverí ordinácie.

Peter Lipovský je pre mnohých veľkou oporou a výborným odborníkom. Preto je zaujímavé, že sa z mesta rozhodol odísť do malej obce v blízkosti Bratislavy s názvom Miloslavov. Keď dostal ponuku prevziať ambulanciu všeobecného lekárstva pre dospelých po pani MUDr. Daniele Cymbalovej, neváhal. Všeobecné lekárstvo pre dospelých považuje za základný pilier každého zdravotníctva. „Som zástancom línie, ktorú poznáme z vyspelej Európy, že všeobecný lekár má vedieť poskytnúť pacientovi čo možno najširšiu ponuku služieb a len naozaj v prípadoch, kedy je to nevyhnutné, požiadať o spoluprácu špecialistu,“ myslí si Lipovský. A prezradil aj to, že nepodporuje tzv. „ambulantný turizmus“, kedy si sám pacient nadiktuje, aké odborné vyšetrenie potrebuje a kam by chcel ísť. „Je to vysoko neefektívne a blokuje to termíny pacientom, ktorí špecialistov naozaj potrebujú.“

MUDr. Peter Lipovský svoje odborné vedomosti nadobudol na rôznych pracoviskách v Prahe, Štokholme, Bratislave a ďalších mestách na Slovensku. Manažérskym zručnostiam sa podučil vďaka pôsobeniu v nadnárodnej obchodnej spoločnosti. Pán doktor Lipovský je nielen odborník ale aj dobrý človek. Svoju prácu vykonáva s láskou a oduševnením, čo sa odzrkadľuje na spokojných klientoch. Pre Dobré noviny prezradil detaily so svojich začiatkom a následného pôsobenia v oblasti medicíny.

Ako ste sa dostali k štúdiu medicíny a následne k všeobecnému lekárstvu pre dospelých?

Študovať medicínu som sa rozhodol na gymnáziu. V tom čase sa začala rozvíjať aj elektrotechnika, ktorá ma tiež lákala, ale svojimi záujmami som sa zameral na lekárske vedy. Akýmisi začiatkami bola aj moja práca v rámci stredoškolskej odbornej činnosti na tému liečivé účinky propolisu. Môj otec je včelár, takže mi odmalička odkrýval tajomstvá liečivých účinkov včelích produktov. Medicínu som vyštudoval na Karlovej univerzite v Prahe. Po jej skončení som kombinoval prácu v Národnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb (NÚTaRCH) v Bratislave – Podunajských Biskupiciach, kde som pôsobil ako lekár, s manažérskou prácou vo farmaceutickej firme Spirig. Neskôr bol NÚTaRCH zrušený a keď úspešnú rodinnú firmu Spirig, kde som strávil 20 rokov jej majitelia predali firme Nestlé, bolo potrebné rozhodnúť sa, čo ďalej. Jeden dobrý priateľ mi poradil, že dobrý všeobecný lekár pre dospelých je čoraz viac žiadaný, preto som sa rozhodol pre túto kariéru. A vôbec neľutujem.

Prečo ste sa rozhodli odísť pracovať z mesta do malej obce?

Tomuto rozhodnutiu nahrala skutočnosť, že v Miloslavove, kde dnes pôsobím, sme pred časom kúpili rodinný dom. Keď k tomu prišla skutočnosť, že pani doktorka, ktorá ambulanciu v obci zakladala, hľadá svojho nástupcu, nebolo nad čím dlho premýšľať.

Aký je rozdiel medzi prácou v meste-nemocnici a prácou v obci, kde sa takmer všetci poznajú? S čím kurióznym sa stretávate dnes? Stáva sa, že Vám pacienti volajú aj v noci?

Miloslavov je obec, kde nájdete ľudí, ktorí tu žijú od narodenia, ale aj mnoho nových občanov, ktorí sa sem prisťahovali. Takže je to taký mix, v ktorom mám pomerne veľké skupiny pacientov navzájom rodinne príbuzných, ale aj nové samostatné mladé rodiny. Väčšina sa však snaží udržať si skôr komunitný spôsob života so vzájomnými priateľskými a susedskými väzbami. Taktiež je dobré, že dnes majú pacienti dostatok informácií, takže väčšinou už prídu na návštevu pripravení. Kurióznym snáď môže byť len to, ako si svoj problém za pomoci „Dr. Google" vysvetľujú, ale to si väčšinou vydiskutujeme. Moji pacienti vedia, že sa im snažím počas ordinačných hodín vychádzať maximálne v ústrety, takže väčšinou ich problémy vyriešime v riadnom ordinačnom čase. Mimo nich využívajú služby pohotovosti alebo centrálneho príjmu.

Nie je tajomstvom, že všeobecných lekárov v obciach je málo, či už ide o lekárov pre dospelých alebo deti a dorast. Vedeli by ste nám prezradiť váš názor, ako pritiahnuť nových a mladých lekárov do menších obcí? Prečo sa tejto práce väčšina vyhýba?

Ako som spomínal, pacienti majú dnes oveľa viac informácií ako kedysi, preto sú oveľa náročnejší na diagnostický a liečebný proces. Viac ako kedykoľvek v minulosti je potrebné s pacientom komunikovať a poskytnúť mu kvalitné služby s dostatočným materiálnym aj technickým vybavením. Navyše je celá zodpovednosť na jednom lekárovi a jednej zdravotnej sestre, s nutnosťou rýchlych a správnych rozhodnutí. Pre túto prácu treba nových lekárov vychovávať už na lekárskych fakultách. Okrem medicínskych vedomostí v nich zveľaďovať komunikačné a manažérske zručnosti, vychovávať z nich prirodzených lídrov. Pretože všeobecný lekár (anglicky General Practitioner) je v komunite ako taký „generálny zdravotný riaditeľ", ktorý v takejto komunite riadi zdravotnú starostlivosť jej členov. Pokiaľ v novej generácii lekárov nepodporíme takýchto silných jedincov a dostatočne ich finančne a spoločensky neohodnotíme, tak celá primárna sféra skolabuje a do veľkých problémov sa následne dostanú aj špecialisti, ktorí nebudú mať kapacity suplovať všeobecných lekárov. Isté znaky týchto problémov už bohužiaľ vidíme aj dnes.