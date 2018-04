TASR

Skupina The Paranoid začína turné s novým spevákom

Bývalého speváka Igora Belaja nahradil Rob Raven, s ktorým nitrianska kapela skúša už dva mesiace.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 6. apríla (TASR) - S novým spevákom a novým singlom štartuje 6. apríla turné skupina The Paranoid, začína ho koncertom v bratislavskom Majestic Music Clube. Bývalého speváka Igora Belaja nahradil Rob Raven, s ktorým nitrianska kapela skúša už dva mesiace. Okrem nového singla s názvom "Skúšam ťa nájsť" si kapela pre fanúšikov pripravila novú svetelnú šou a špeciálne efekty. Kapela sa predstaví v zostave Rob Raven (spev), Roman Birkuš (gitara), Patrik Sýkora (basgitara), Miloš Zaujec (bicie).

„Chalanov poznám už šesť rokov, takže to bola pri našej spolupráci výhoda. Hrá sa mi s nimi výborne a cítim sa super. Učím sa novým veciam, a to ma baví. Je to pre mňa výzva. Osobne mám pocit, že sme ako rodina, to všetko však ukáže čas,“ neskrýva nadšenie nový spevák Rob Raven, ktorého si chalani našli v kapele Meredith.

„Na šnúru sa pripravujeme v podstate dva mesiace. Mali sme generálku v nitrianskom klube Nová Pekáreň, kde sa zišiel celý náš tím a všetko bolo super. Od vykladania vecí na svoje miesta cez zvukovú skúšku kapely, skúšania novej šou až po programovanie svetiel,“ hovorí basgitarista Patrik Sýkora.

Na turné nebudú chýbať hudobné bonusy a ani pódiové vychytávky a špeciálne efekty. „Na každé turné sa snažíme vymyslieť novú svetelnú šou. Tentoraz sme si dali pozvárať hliníkové konštrukcie na svetlá, ktoré môžu pripomínať mreže. Čiže celé pódium bude v inom štýle ako posledné koncerty. Pomáha nám dlhoročný kamarát, osvetľovač Roman Chrenko, ktorý vymýšľa a programuje celú svetelnú scénu a snaží sa vychytať všetky detaily,“ doplnil gitarista Roman Birkuš.

„Pokračujeme v našej ceste ďalej a nikdy sme ani len neuvažovali, že by sme to zabalili. Veď čo iné by sme robili? Obyčajný život bez pódia nás nebaví, tak sme museli 'makať', aby sme sa postavili znovu na nohy. Rob je šikovný a skúsený muzikant, takže s piesňami nemal žiadny problém,“ uzatvára basgitarista Patrik Sýkora.

Po Bratislave budú ďalšími zastávkami kapely Praha (7.4.), Trenčín (13.4.), Nitra (14.4.), Brno (21.4.), Žilina (27.4.) a Košice (28.4.).