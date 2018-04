TASR

OBRŇTE SA TRPEZLIVOSŤOU: Cez víkend to bude v Bratislave ťažké

Dôvodom je bežecké podujatie ČSOB Bratislava maratón, ktoré sa koná v hlavnom meste v sobotu a nedeľu (7. a 8.4.).

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 6. apríla (TASR) – Polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia v Bratislave počas tohto víkendu. Dôvodom je bežecké podujatie ČSOB Bratislava maratón, ktoré sa koná v hlavnom meste v sobotu a nedeľu (7. a 8.4.). TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

V sobotu sa od 10.30 do 17.30 h dopravné obmedzenia dotknú v súvislosti s konaním jednotlivých behov Pribinovej ulice v blízkosti nákupného centra. Konkrétne v úseku od Šafárikovho námestia po vyústenie Pribinovej/Olejkárkej ulice na Landererovu ulicu. "Príjazd do garáží nákupného centra bude možný zo zadnej strany budovy SND. Na parkovanie bude možné využiť aj vonkajšie parkovacie plochy v okolí nákupného centra, prípadne na nábreží Dunaja z mestskej a petržalskej strany," podotkol Szeiff.

V nedeľu budú dopravné obmedzenia od 9.45 do 15.00 h najmä v mestských častiach Staré Mesto a Ružinov, a to najmä na Karadžičovej ulici, Mlynských nivách, Ružinovskej ulici v oboch smeroch po križovatku s Tomášikovou ulicou. S obmedzeniami treba rátať aj na Záhradníckej ulici a v centre Bratislavy, hlavne na Americkom námestí, Špitálskej ulici, Námestí SNP, Jesenského ulici, Hviezdoslavom námestí a Vajanskom nábreží. Obmedzená doprava bude od 10.45 h aj na Viedenskej ceste a v okolí Tyršovho nábrežia. "Doprava na jednotlivých uliciach bude priebežne zatváraná a otváraná v závislosti od priebehu pelotónu bežcov. Od 09.40 do 13.00 h bude obmedzená doprava na Moste Apollo, v čase od 10.00 do 13.00 bude výraznejšie obmedzená doprava aj na Landererovej a Prístavnej ulici," spresnil Szeiff.

Polícia odporúča cez víkend vodičom namiesto tranzitu cez centrum mesta popri Dunaji využiť Prístavný most, Most SNP, Most Lafranconi a petržalský obchvat. Priamo v blízkosti trasy behu budú bez obmedzení a plne prejazdné Tomášikova ulica, Bajkalská ulica, Trnavská ulica, Krížna, Šancová, Suché mýto či Nábrežie arm. gen. L. Svobodu po Most SNP.

Vjazd do centra mesta pre obyvateľov zóny a dopravnú obsluhu bude zo strany Mlynských Nív možný cez Grösslingovú a Medenú ulicu, zo strany od River Parku bude príjazd možný po Most SNP. Výjazd z pešej zóny centra mesta a samotných ulíc v okolí pešej zóny bude možný cez Palackého a Jesenského ulicu smerom na Dunajskú ulicu.

Dočasné zmeny sa pre konanie maratónu dotknú aj bratislavskej MHD. Bližšie informácie nájdu cestujúci na webe Dopravného podniku Bratislava.