Dominika Dobrocká

Včera o 21:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Neuveriteľné fotografie, ktoré vyrážajú dych. Bábätko sa narodilo na chodbe

Príchod dieťatka je ten najkrajší zážitok. Z tohto pôrodu vám naskočia zimomriavky.

— Foto: Tammy Karin

NEW YORK 7. apríla - Pôrod je neodmysliteľnou súčasťou života. Či ide o prirodzený pôrod alebo sekciu, vždy je to zážitok. Niektoré mamičky si vytrpia bolesti viac, iné privedú svoje dieťatko na svet v priebehu niekoľkých minút. Jes Hoganová by o tom vedela rozprávať. Jej tehotenstvo bolo ukážkové a bez akýchkoľvek komplikácií. Na pôrod malého Maxwella však tak skoro nezabudne.

Jes vedela do čoho ide, keďže je dnes už matkou šiestich detí. Nečakala však, že sa Maxwell na svet bude až tak veľmi ponáhľať. Uprostred noci jej odtiekla plodová voda a dostavili sa veľmi silné kontrakcie. V okamihu vedela, že pôrod bude rýchly a nestihne ani prevoz do nemocnice. Manžel Travis však trval na svojom a odviezol ju k lekárom. Boli už len pár metrov od nemocnice a Jes vedela, že jej synček príde na svet každú chvíľu.

Keď Jes vystúpila z auta cítila, ako sa hlavička tlačí von. Presne o 3:38 sa na nemocničnej chodbe narodil krásny chlapec menom Maxwell. Dojímavé fotografie zachytávajú celý priebeh od bolestí až po zrodenie nového života.

Foto: Tammy Karin

Foto: Tammy Karin

Foto: Tammy Karin

Foto: Tammy Karin

Foto: Tammy Karin

Foto: Tammy Karin

Foto: Tammy Karin

Foto: Tammy Karin

Foto: Tammy Karin