Jubilejný 25. MFFK Febiofest navštívilo takmer 11.000 divákov

Počas festivalu premietli 126 titulov z celého sveta na 226 projekciách.

Ilustračná snímka.

Bratislava 6. apríla (TASR) - Jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest si aj tento rok udržal svojich divákov. Takmer 11.000 filmových fanúšikov sa zúčastnilo na festivalovom maratóne v 11 slovenských mestách. Počas festivalu premietli 126 titulov z celého sveta na 226 projekciách. "V priemere sa tak na každom festivalom premietaní zúčastnilo okolo 50 divákov," TASR informovala Zuzana Kizáková, PR manažérka MFFK Febiofest, ktorý sa v Bratislave uskutočnil od 15. do 21. marca a od 16. do 29. marca putoval do Banskej Bystrice, Kežmarku, Košíc, Levíc, Martina, Popradu, Prešova, Prievidze, Trenčína a Trnavy. Spolu sa festivalové projekcie uskutočnili v 16 slovenských kinách.

Na hlavnú bratislavskú časť festivalu zavítalo počas 151 projekcií v štyroch kinách, ako aj na sprievodné podujatia, spolu takmer 8000 návštevníkov. V regiónoch navštívilo 75 festivalových projekcií takmer 3000 divákov.

"Najväčší divácky záujem vzbudili už tradične nové domáce filmy, najúspešnejšou sekciou sa rovnako ako posledné roky stala Slovenská filmová krajina, ktorá uviedla deväť premiér nových slovenských filmov. Spolu si ich na 20 projekciách v Bratislave pozrelo takmer 1800 divákov," dodala Kizáková.

Na vrchole rebríčka návštevnosti dominovala česko-slovenská čierna komédia Hmyz legendárneho režiséra Jana Švankmajera. Druhým najnavštevovanejším titulom sa stal nový dokumentárny film režiséra Patrika Lančariča Válek. Trojicu najsledovanejších festivalových filmov uzatvára snímka francúzskeho režiséra Arnauda Desplechina Ismaelove prízraky.

"V rámci tohtoročného programu sme si dovolili zaexperimentovať. Niektoré filmy sme hrali len raz, iné sme nasadili až na tri projekcie. Novinkou bol aj rekordný počet 30 režisérov, ktorí spolu s delegáciami prišli osobne uviesť svoje snímky a diskutovali s divákmi," uviedol umelecký riaditeľ festivalu Přemysl Martinek a dodal: "Sme teda veľmi radi, že sa potvrdil záujem návštevníkov a veľa premietaní bolo vypredaných. MFFK Febiofest je stále v prerode a verím, že v budúcnosti bude záujem publika ešte silnejší."