TASR

Dnes o 14:08 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kapela Thirty Seconds to Mars predstaví v Bratislave nový album

Blížiace sa vydanie nového albumu avizovala kapela vo februári tohto roka. K jeho obsahu aj dizajnu opäť výrazne prispel Jared Leto.

Na snímke spevák a frontman kapely 30 Seconds To Mars Jared Leto. — Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 6. apríla (TASR) - Slovensko navštívi rocková kapela Thirty Seconds to Mars. Jej najväčšie hity vrátane noviniek z albumu America, ktorý práve vychádza, zaznejú na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave 31. augusta.

Piaty štúdiový album kapely uzrie svetlo sveta päť rokov po ostatnom vydanom. Podobne ako predchádzajúci album Love, Lust, Faith and Dreams aj America sa ponesie v duchu alternatívnej rockovej muziky. Singlom Walk on Water reagoval frontman kapely Jared Leto na zvolenie Donalda Trumpa za prezidenta USA a jeho protiimigrantskú politiku. Leto sa vyjadril, že Amerika je krajina prisťahovalcov a všetkých víta s otvorenou náručou a srdcom.

Blížiace sa vydanie nového albumu avizovala kapela vo februári tohto roka. K jeho obsahu aj dizajnu opäť výrazne prispel Jared Leto. America je album, ktorý nemá len jeden booklet, naopak, má ich mnoho. Sú na nich slová, ktoré charakterizujú obsah albumu. A nielen to. Jared dal dokonca šancu fanúšikom, aby si objednali album s bookletom, na ktorom budú ich vlastné slová.

"Tieto zoznamy slov môžu pobaviť aj provokovať. No ako celok dávajú zmysel kultúre, ktorej sme súčasťou a dobe, v ktorej žijeme," hovorí Jared Leto.

Hudobní kritici prirovnávajú Thirty Seconds to Mars k Floydom, The Cure, ale aj U2. Okrem mnohých hudobných ocenení získali aj zápis do Guinnessovej knihy rekordov za najdlhšie trvajúcu koncertnú šnúru, keď počas dvoch rokov odohrali 309 koncertov. Počas tohto obdobia vystúpili v 60 krajinách na piatich kontinentoch.