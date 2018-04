Dominika Dobrocká

Autobusárka každé ráno zapletá dievčatku jej obľúbené vrkoče. Dôvod vám vtisne slzy do očí

Šoférka autobusu zachránila bezradného otecka. Jeho dcérke dnes každý deň vymýšľa nové účesy.

ALPINE 6. apríla - Isabella Pieriová po tragickej smrti svojej milovanej mamičky žije len so svojím otcom Fillipom. Na život bez matky si spoločne zvykajú. Jedenásťročné dievčatko sa snaží byť čo najviac samostatné. Rovnako to je aj pri príprave do školy. Dokázala všetko, avšak jedna vec ju trápila. Sama si nedokázala učesať vlasy a jej otec sa priznal, že sa v tejto oblasti cíti úplne stratený. Fillip teda svoju dcéru dal ostrihať, to bolo jeho jediné východisko. Isabelline obľúbené vrkoče tak boli minulosťou.

Všetko sa však zmenilo v momente, keď si Isabella všimla, ako šoférka autobusu pani Dean uplietla vrkoč inému dievčaťu. Isabella odložila hanblivosť a preukázala svoju odvahu. Poprosila Dean, či by aj ju nemohla očesať. Od tej chvíle chodí jedenásťročné dievča do školy vysmiate a spokojné so svojím účesom. Dean vysvetlila dôvod, prečo sa rozhodla takto konať. Pred siedmimi rokmi jej totiž bola diagnostikovaná rakovina prsníka a nevedela, čo bude ďalej. Matka dvoch detí sa veľmi bála, čo bude s jej deťmi a kto sa o ne postará, keď ona navždy odíde.

Náhrada milovanej mamičky

Dievčatko, ktoré pred dvoma rokmi stratilo svoju maminu, sa na Dean spolieha a teší sa na každý nový účes. Od dňa, kedy sa Dean malej Isabellky ujala, je na školáčke vidieť zmena a spokojnosť. Fillip vyjadril Dean obrovskú vďaku za jej veľkorysosť a úžasnú pomoc.