TASR, Dobré noviny

Päť nezvyčajných príznakov ochorenia srdca, ktoré si často vykladáte úplne inak. Nepodceňte ich!

Slovensko je známe aj tým, že patrí medzi štáty s najvyššou úmrtnosťou v dôsledku srdcovocievnych problémov. Pritom nám stačí sledovať iba pár jednoduchých príznakov a nás život môže byť oveľa dlhší aj zdravší.

Ilustračné foto. — Foto: Wikimedia CC

BRATISLAVA 6. apríla (Dobré noviny/TASR) - O srdci máme zidealizované predstavy a spájame si ho predovšetkým s láskou. No mali by sme aj so zdravím. Ak nám totiž prestane fungovať a zastaví sa, nebudeme mať ani koho ľúbiť.

Na kardiovaskulárne choroby na celom svete zomiera 17,5 milióna ľudí. Ide o tretiu príčinu úmrtí ľudí na svete. A táto vážna problematika sa týka, aj Slovákov.

Vedeli ste, že až deväť z desiatich Slovákov má minimálne jeden rizikový faktor pre vznik kardiovaskulárneho ochorenia a že za takmer polovicu úmrtí na Slovensku môžu kardiovaskulárne problémy? Potvrdzuje to aj Zdravotný profil krajiny 2017, podľa ktorého patríme medzi štáty s najvyššou úmrtnosťou v dôsledku srdcovocievnych problémov.

Srdce ako ľudský orgán funguje na princípe pumpy. Jeho prítomnosť a význam si však neraz ani neuvedomujeme. Aspoň dovtedy, kým sa neobjavia prvé problémy. To, že sa so srdcom začína niečo vážne diať, nám však telo neraz signalizuje aj oveľa skôr.

Podľa Adama Taylora, riaditeľa centra klinickej anatómie Univerzity v Lancasteri, treba sledovať týchto päť príznakov.

1. Prezradia vás oči

Hovorí sa, že oči sú zrkadlom do duše. A dalo by sa povedať, že aj zrkadlom srdca. Ak sa vám okolo dúhovky objaví šedí prstenec, znamená to, že v tele máte tukové usadeniny. Prstenec je spočiatku iba čiastočný, no s pretrvávajúcimi problémami sa uzatvára. Tento problém sa objavuje predovšetkým u ľudí vo vyššom veku.

2. Tukové ložiská

Pri očiach ešte zostaneme. Na viečkach sa vám totiž môžu objaviť tukové ložiská, inak známe aj xantómy. Tieto žltkasté tukové hrbolčeky môžete zaznamenať ale aj na lakťoch, kolenách, prípadne aj na zadku. Vždy nám však indikujú, že máme vysokú hladinu "zlého" cholesterolu v krvi, čo pri neliečení môže viesť k fatálnym následkom.

3. "Kôra" na ušiach

Uši sa nám menia v priebehu celého života. A ryhy na ušných lalokoch sa dlhý čas pripisovali vráskaveniu v dôsledku stárnutia. Vedci však zistili, že ide o príznak zvýšeného rizika arteosklerózy či postihnutia ciev v mozgu. Nedostatočné prekvapenie tak spôsobuje napnutie a následne kôrnatenie ušných lalokov. Ak teda zbadáte na svojich ušiach tzv. Frankovo znamenie, naozaj spozornite a navštívte srdciara.

Ryhy na ušiach. Foto: Wikimedia CC

4. Rozkývané zuby

Ak sa vám rozkývajú zuby alebo dokonca začnú vypadávať, nemusí to byť iba príznakom vyššieho veku. Príčinou môže byť aj baktérie, ktoré sa v ústnej dutine prirodzene vyskytujú. Ich premnoženie však môže mať negatívne dôsledky aj na našu cievnu sústavu, pretože baktérie dokážu vstúpiť do krvého obehu a spôsobiť zápaly ciev. Ak sa tak stane, na tento problém vás upozornia aj hnisajúce ďasná.

5. Keď sa prsty premenia na "paličky"

Hippokratove prsty, ako sa toto ochorenie nazýva, spoznáte podľa toho, že nechty zmenia svoj tvar a sú vypuklejšie. Nechtové lôžko sa uvoľní, posledný článok prsta výrazne zhrubne a rozšíri sa. Môžu za to zmeny v tkanivách, ktoré sú idikátorom problémov so srdcom.

Paličkové prsty, ilustračné foto. Foto: Wikimedia CC

Naučte sa teda počúvať svoje telo a starať sa oň. Nadváha a obezita zvyšujú riziko kardiovaskulárnych chorôb a sú aj jednou z príčin cukrovky druhého typu. Pomôžu vám aj malé zmeny. Ako napríklad začať sa zdravo stravovať, venovať sa viac športu či cvičeniu, prípadne zanechať fajčenie - to všetko môže mať veľký význam pre zdravie srdca, zdôrazňuje Svetová federácia srdca.