Dnes o 18:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Toto poraďte aj vašim známym: Najlepšie recepty z medvedieho cesnaku + domáci liek pre zdravú pečeň, obličky aj srdce

Už ste boli na medveďom cesnaku? Tu sú tie najlepšie recepty na výborné pochúťky z tohto jarného daru prírody.

— Foto: Koláž DN

BRATISLAVA 7. apríla (Dobré noviny) - Sezóna medvedieho cesnaku práve vrcholí. Nezabúdajte, že ďalšiu príležitosť budete mať až o rok. Natrhajte si poriadnu zásobu medvedieho cesnaku a pripravte si z neho chutné pagáče, nátierky, pesto či dokonca vynikajúcu liečivú tinktúru.

Čo všetko dokáže medvedí cesnak s vaším telom?

• Prečisťuje tráviaci systém, obličky, močové cesty, podporuje močenie.

• Priaznivo vplýva na vencové tepny srdca.

• Používa sa pri ženských chorobách a výtokoch.

• Detoxikácia znižuje škodlivý vplyv nikotínu na ľudský organizmus.

• Čistí zahlienené pľúca, priedušky a zmierňuje dýchacie ťažkosti.

• Optimalizuje cirkuláciu krvi v tele a v mozgu, a tým podporuje pamäť.

• Znižuje krvný tlak.

• Pomáha pri nespavosti.

• Účinkuje proti závratom, tlaku v hlave, úzkosti, skľúčenosti a hučaniu v ušiach.

• Zabraňuje kôrnateniu ciev a skleróze.

• Podporuje hojenie otvorených rán.

• Pomáha pri liečbe žalúdočných vredov.

• Znižuje bolesť spôsobenú zápalom.

• Liečia sa ním kožné vyrážky, povrchové vredy, lišaje.

Liečivá tinktúra z medvedieho cesnaku

Medvedí cesnak jednoducho natrháme, opláchneme a osušíme. Listy nakrájame na menšie kúsky a natlačíme do pohára alebo čírej fľaše. Keď je nádoba plná, naplníme alkoholom (minimálne 40 %) a zatvoríme. Dáme na 14 dní na slnko, aby sa cesnak dobre vylúhoval. Po 14 dňoch scedíme, prelejeme do fliaš a skladujeme v chladničke.

Foto: Tjn

Dvakrát denne užívame 10-30 kvapiek, minimálne 1 mesiac. Zapíjame čajom alebo len čistou vodou. Tinktúra je výborná pomoc pri problémoch s obličkami a močovými cestami. Tiež pomôže srdcu, prečistí cievy a odstraňuje usadeniny z nich.

Vynikajúce pagáče

Potrebujeme:

500 g hladkej múky

20 g čerstvého droždia

1 lyžičku cukru

100 ml mlieka

150 g kyslej smotany

1 vajce

250 g margarínu alebo masla

150 g tvarohu

3 lyžičky soli

Hrsť mladých lístkov medvedieho cesnaku

1 vajce na potretie

Foto: Tjn

Postup:

V teplom mlieku zmiešame cukor a droždie. Počkáme, kým nevyjde kvások.

V miske zmiešame múku so soľou a do tejto zmesi rozdrobíme margarín a potom aj tvaroh. Vajce rozmiešame so smotanou a pridáme ho do múčnej zmesi. Nakoniec pridáme aj kvások a vypracujeme tuhé cesto (pracujeme rýchlo, aby sa margarín príliš nezohrial). Vložíme na cca 1 hodinu odstáť do chladničky.

Po uplynutí tejto doby cesto preložíme na pomúčenú dosku a rozvaľkáme na tenká plát (cca 1,5 cm hrubý). Posypeme krájanými listami medvedieho cesnaku a následne preložíme na polovicu a polovicu opäť na polovicu.

Necháme odležať 10 minút, opäť rozvaľkáme a opäť prekladáme. Po 10 minútach opäť cesto rozvaľkáme, prekladáme a následne rozvaľkáme na hrúbku približne 2 cm. Z cesta vykrajujeme pomocou pohára jednotlivé pagáče.

Poznámka: Ak sa vám cesto nechce prekladať, môžete cesnak pridať aj priamo do cesta.

Pagáče preložíme na plech vystlaný papierom na pečenie a kým sa rúra rozohreje, necháme ešte cca 15-20 minút pokysnúť.

Potrieme rozšľahaným vajíčkom a vložíme do vyhriatej rúry. Pečieme pri teplote 200 stupňov približne 15-18 minút.

Nátierka z medvedieho cesnaku

Potrebujeme:

200 g pomazánkového masla

4 vajcia

3 lyžice kyslej smotany alebo majonézy

Zväzok lístkov medvedieho censaku

Soľ

Čierne mleté korenie

Foto: Tjn

Postup:

Vajcia uvaríme natvrdo, olúpeme a nakrájame. Pridáme pomazánkové maslo, smotanu a nesekaný cesnak. Premiešame a dochutíme soľou a korením.

Podávame s čerstvým pečivom.

Pesto z medvedieho cesnaku

Potrebujeme:

1 zväzok medvedieho cesnaku

2 hrste kušu orieškov

4 lyžice olivového oleja

parmezán

soľ

Foto: Tjn

Postup:

Najskôr medvedí cesnak dôkladne umyjeme, rozmixujeme listy s orieškami a postupne pridávame olej. Až potom pridáme najemno nastrúhaný parmezán a dochutíme soľou.