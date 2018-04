Dvaja Slováci založili portály na doučovanie. Dnes si vďaka nim nájdu svojich učiteľov deti v deviatich krajinách sveta

Kristína Jurzová

Predstavte si, že najbližšie pôjdete s vašimi deťmi do lesa a pozvete aj nadšeného študenta botaniky na univerzite. Zrazu to je úplne iná dimenzia vzdelania. Lenže je to aj oveľa viac. Doučovatelia plnia ľuďom aj ich tajné sny.

Zakladatelia platformy DoučMa.sk Juraj Svinčák (vľavo) a Tomáš Palkovič. — Foto: archív Juraj Svinčák

BRATISLAVA 7. apríla (Dobré noviny) - Riadková inzercia v novinách im prišla zastaralá. Využili teda dieru na trhu a rozbehli medzinárodný projekt zameraný na doučovanie. Hlavou projektu je Juraj Svinčák z Trnavy, no fungovať by nemohol ani bez jeho spoluzakladateľa a hlavného vývojára Tomáša Palkoviča z Bratislavy, ktorý kvôli svojej práci žil aj päť rokov v Nemecku.

Tím zložený zo "siedmych statočných" svojou prácou podporuje nielen vzdelávanie na Slovensku, ale vďaka nim si mnohí ľudia plnia aj svoje celoživotné sny. O tom, aké boli ich začiatky, čo by dnes spravili inak, aká požiadavka ich najviac prekvapila a čo by malo byť hlavnou prioritou štátu, porozprávali pre Dobré noviny zakladatelia úspešnej platformy DoučMa.sk.

Človek má v hlave neraz mnoho nápadov, no nie vždy sa ich odhodlá aj zrealizovať. A váš projekt portálov meet'n'learn/DoučMa je dnes naozaj úspešný. Kedy vám po prvýkrát skrsla myšlienka, že sa chcete venovať doučovaniu a prečo práve táto oblasť? A čo vás napokon motivovalo k tomu, že ste si povedali ideme do toho?

Juraj: Nápadov je skutočne mnoho, no tento nápad bol prvý, ktorý sa dal zrealizovať. Po doučovaní je pomerne stabilný dopyt a zdalo sa nám, že by to mohlo fungovať. Našli sme iba riadkové inzercie, kde doučovatelia inzerovali a mysleli sme si, že to vieme spraviť inak a lepšie. Počiatočné náklady boli pomerne nízke a financovali sme ich zo svojich úspor a výplaty. Nemali sme žiadnu predstavu o tom, čo robiť ďalej, keď bude web hotový, a veci sme riešili postupne, ako prichádzali.

Tomáš: Ja som do projektu prišiel ako prvý vývojár. O chvíľku na to som sa stal aj oficiálnou súčasťou firmy. Predtým som pracoval na projektoch, ktoré spájali dve strany ponuky a dopytu. Tešil som sa, že tu moje skúsenosti zúžitkujem naplno.

Ako vlastne projekt funguje a čo všetko ponúkate?

Juraj: Je to veľmi jednoduché. Pár klikmi nájdete lektora zvoleného predmetu vo vami preferovanej lokalite alebo online. Cez správy na platforme si dohodnete hodinu a následne zadáte hodnotenie. Rozsah predmetov je skutočne veľký. Dopyt je po jazykoch, základoškolských a stredoškolských predmetoch, ale aj po hudobných nástrojoch a hobby aktivitách.

Tomáš: Používanie platfomy je pre študentov a rodičov úplne bezplatné. Doučovatelia nám za naše služby platia drobný poplatok na mesačnej báze.

Doučovanie pod vašou taktovkou postupne expanduje do viacerých krajín. Aké boli Vaše začiatky a kde všade dnes pôsobíte?

Začínali sme ako hobby/voľnočasový projekt s webom DoučMa.sk na Slovensku. Po asi dvoch rokoch sme vybudovali komunitu cca 2.000 doučovateľov. Portál bol v tom čase stále bezplatný a rozmýšľali sme, čo ďalej. Jeden z doučovateľov nám povedal o tom, že vďaka nám získava veľké množstvo študentov a ako vďaku nám sám od seba poslal peniaze. To bol pre nás veľký impulz, že vytvárame niečo, čo má zmysel. Začali sme hľadať spôsob ako sa projektu venovať na full time. Prihlásili sme sa do startup akcelerátora Wayra v Prahe, ktorý patril pod spoločnosť O2 / Telefonica. Bohužiaľ, do akceleračného programu sme neboli prijatí, ale zhodou okolností nás v Prahe videl riaditeľ pobočky Wayry v Mníchove. Ten hľadal doučovanie pre svoje deti a služba sa mu páčila. Absolvovali sme celý výberový proces znova a do Mníchova nás prijali. Čakal nás 9-mesačný program s mentoringom, kde sme sa veľa naučili a medzičasom je projekt spustený v deviatich krajinách EÚ pod názvom meet'n'learn.

Na trhu pôsobíte približne šesť rokov. Aké novinky ste priniesli v poslednej dobe a vďaka čomu sa vám darí rásť?

Juraj: Nedávno sme vyhodnotili, že je potrebné sa zamerať na "zdravie" platformy. Očistili sme platformu od dlhodobo neaktívnych užívateľov, ktorých interne nazývame "zombies". :) Veľmi dobre funguje reklama na základe pozitívnej skúsenosti, preto robíme maximum, aby sme sa postarali o každého študenta, ktorý na stránku prišiel a doučovanie skutočne našiel.

Tomáš: Našou veľkou výhodou je tiež veľmi vysoká efektivita. Snažíme sa, aby veci boli jednoduché, jasné a aby sa ľuďom platfoma dobre používala. Jeden človek v zákazníckej podpore potom pohodlne obslúži v priemere aj 10.000 zákazníkov.

Aktuálne tiež pracujeme na vývoji mobilnej aplikácie. Tešíme sa, keď budeme môcť našim návštevníkom poskytnúť jednoduchosť a komfort, ktorý to so sebou prináša.

Juraj Svinčák počas panelovej diskusie na konferencii TechBBQ v Kodani na temu Budúcnosť EdTech a vzdelávanie. Foto: archív Juraj Svinčák

Na margo začiatkov. Je niečo, čo by ste dnes spravili inak? A čo je v biznise podľa vás dôležité?

Juraj: Tých vecí je skutočné mnoho. Keby sme mali možnosť začať znovu v roku 2012, spustili by sme určite naraz na viacerých trhoch a určite väčších ako Slovensko. Tiež by sme sa nebáli monetizácie. Pomerne dlho sme vedeli, že to chceme urobiť, ale báli sme sa, ako užívatelia zareagujú. Malo to naopak pomerne negatívny dopad. Ľudia boli zvyknutí na službu zdarma, ktorá bola zrazu spoplatnená. Dnes už väčšina užívateľov rozumie, že "zdarma" neexistuje.

Tomáš: Z pohľadu vývoja sme tiež v začiatkoch mohli myslieť trošku vo väčšom. Už bežiaci systém sme museli naučiť rozprávať viacerými jazykmi, počítať nielen eurá, ale i české, dánske i švédske koruny či franky. Pomerne rýchlo nám tiež boli malé topánky nášho web hostingu. Museli sme tak celý systém presúvať do cloudu tak, aby zvládol záťaž stoviek ľudí, ktorí ho používajú naraz.

Ako zabezpečujete, aby platba za doučovanie prebehla v duchu "fair play"?

Juraj: Platforma začínala iba ako "zoznamka na doučovanie". Vedeli sme, že pre študentov je dôležité nájsť lektora, ktorý je spoľahlivý, kvalitný a dostupný časovo aj finančne. Profily je možné tiež overiť cez sociálne siete a reputácia lektorov je kľúčová. Ako nadstavbu k tomu celému budujeme možnosť platby online cez portál, keď budeme mať dokonalý prehľad o počte odučených hodín a 100% overené referencie.

Tomáš: Vrámci online platieb ponúkame obom stranám možnosť dohodnúť sa na jednej z troch možných úrovní storno podmienok. Učiteľom tak vieme garantovať, že im pošleme aj platbu od študenta, ktorý lekciu zruší na poslednú chvíľu. Platby sú realizované v reálnom čase. Študentom teda na druhej strane odpadá nutnosť posielať peniaze lektorom na účet vopred. To bola dodnes bežná prax, napríklad pri lekciách cez internet.

Tomáš Palkovič počas prezentácie v nemeckom akcelerátore Wayra. Foto: archív Juraj Svinčák

Koľko lektorov a študentov v súčasnosti máte? O aké predmety či zameranie je najväčší záujem? A je vidno nejaké rozdiely naprieč našimi regiónmi?

V roku 2017 sme spracovali asi 130.000 dopytov na doučovanie. Registrovaných lektorov je okolo 22.000, podľa našich kritérií je v súčasnosti aktívnych približne 8.000. Najväčší záujem je o angličtinu a nemčinu. Zo školských predmetov je to slovenčina a matematika. Na piatom mieste je hra na klavír. Túto možnosť hľadajú nielen rodičia detí, ale aj samotní dospelí, ktorí sa chcú ku klavíru po rokoch vrátiť alebo si splniť celoživotný sen. V poslednej dobe výrazne stúpol aj záujem o ruštinu.

Stále je však väčší záujem o osobné doučovanie ako o online doučovanie. Iba postupne a pomerne pomaly podiel online doučovania narastá. Je to tým, že táto forma je vhodná hlavne pre cudzie jazyky.

Rozdiely medzi našimi regiónmi sú viditeľné. V menej rozvinutých regiónoch je, samozrejme, menší dopyt aj ponuka, ale aj ceny za doučovanie sú výrazne nižšie.

O školstve na Slovensku sa síce veľa hovorí, no reformy neprichádzajú. Neraz tak vznikajú medzery vo vzdelávaní, ktoré sa musia "zaplátať" doučovaním. V čom vidíte najväčšie medzery vy?

Juraj: Nemyslím si, že kvalita školstva je priamo úmerná dopytu po doučovaní. Dopyt je taktiež v krajinách s veľmi dobrým školským systémom, iba motivácia ľudí je iná. V Nemecku a škandinávskych krajinách rodičia dbajú na to, aby deti mali niekoho, kto s nimi učivo prejde a pomôže s úlohami. V Turecku je to zas tak, že známky počas štúdia v škole akoby neboli dôležité, ale celá snaha smeruje k záverečných skúškam, ktoré rozhodnú napr. o tom, či sa dostanete na univerzitu. Podľa medzinárodnej štúdie o doučovaní, na ktorej sa podieľala aj Slovenka Iveta Silova, vyplýva, že napríklad v Azerbajdžane má až cca 90 % žiakov doučovanie. Slovensko je v tomto podľa môjho názoru niekde v strede. Školstvo je veľmi komplexné a nedovolím si komentovať celú problematiku, keďže sa zaoberáme iba veľmi okrajovou témou, ale súhlasím s tým, že by mal štát viac podporovať vzdelanostnú ekonomiku a musí to byť jedna z najvyšších priorít.

Tomáš: Doučovanie možno chápať aj celkom mimo kontextu dnešného systému školstva. Pre mňa osobne je úžasné, že vieme pomôcť aj ľuďom, ktorí sa niečo učia, lebo jednoducho chcú. Dávame ľuďom možnosť učiť sa od cudzinca jeho rodný jazyk či naučiť sa pracovať v grafickom programe od zanieteného profesionála. Predstavte si, že najbližšie pôjdete s vašimi deťmi do lesa a pozvete aj nadšeného študenta botaniky na univerzite. Zrazu to je úplne iná dimenzia vzdelania.

Doučovanie však poskytuje iný priestor na výučbu. V čom sa odlišuje od výučby v škole?

Tomáš: Lektori, ktorí u nás na platforme doučujú, často vyvažujú niekedy možno menej skúseností zanietením a energiou. V školách toto zatiaľ nie je vždy pravidlom.

Ľudia sa chcú občas naučiť naozaj kadečo... S akou najväčšou kuriozitou ste sa stretli?

Juraj: Asi najviac nás zaujal dopyt po doučovaní hry Minecraft. Veľmi ma dokážu prekvapiť napr. stredoškoláci, ktorí už v prvom ročníku vedia, kam chcú ísť študovať na vysokú školu alebo sa chcú naučiť jazyk a majú jasný cieľ. Vtedy si vždy hovorím, že taký som ja rozhodne nebol.

Tomáš: Zažili sme tiež už pokusy vzdialených rodín skontaktovať sa cez platformu.

Aké sú vaše plány do budúcnosti? A aký je váš celkový cieľ?

Chceme byť platformou na európskej úrovni, ktorá lektorom pomôže nielen s nájdením študentov, ale aj komunikáciou, vyučovaním online, platbou a zbieraním referencií. Okrem toho si vieme predstaviť, že súčasťou bude napríklad možnosť zdielať, resp. predávať študijné materiály.