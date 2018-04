TASR

NASES: Pozíciu generálneho riaditeľa obhájil vo výberovom konaní Sojka

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 6. apríla (TASR) – Pozíciu generálneho riaditeľa Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) obhájil vo výberovom konaní, ktoré sa konalo koncom marca, Lukáš Sojka. Informovali o tom v piatok zo sekcie komunikácie NASES.

Riadením bol Sojka poverený od 1. októbra 2017. Podľa zákona môže byť generálny riaditeľ vymenovaný okamžite, do šiestich mesiacov od vymenovania však musí prebehnúť riadne výberové konanie. Výberovú komisiu tvorili zástupcovia Úradu vlády SR a odbornej verejnosti.

"Veľmi si cením príležitosť pokračovať vo svojej pozícii. Verím, že sa mi spoločne s mojím tímom podarí zlepšiť elektronické služby k väčšej spokojnosti používateľov. Konkrétne je potreba zvýšiť dostupnosť služieb, znížiť výpadky a rozšíriť služby," skonštatoval Sojka.

Aktuálny generálny riaditeľ nastúpil do čela NASES po tom, čo v septembri došlo k niekoľkotýždňovým problémom s oneskoreným doručovaním rozhodnutí do elektronických schránok. Počas doterajšieho vedenia udelil prevádzkovateľovi portálu slovensko.sk niekoľko pokút za porušenie zmluvných podmienok v hodnote takmer pol milióna eur. Ako uviedla NASES, zároveň sa spustila testovacia prevádzka platby kartou a naštartovali sa procesy k ďalším národným projektom. Najbližším by malo byť Centrálne úradné doručovanie, ktoré má byť povinné pre všetky najdôležitejšie štátne organizácie od 1. novembra tohto roka. "V konečnom dôsledku chceme, aby ľudia chodili na portál práve z dôvodu, pre ktorý vznikol, a tým je rýchle vybavenie úradných záležitostí z pohodlia domova," dodal Sojka.

Lukáš Sojka pôsobil viac ako desať rokov v oblasti sieťovej bezpečnosti a rozvoja dátových služieb v spoločnostiach súkromnej aj štátnej sféry. V roku 2016 pracoval ako vedúci odboru informačných technológií v Národnej diaľničnej spoločnosti, kde zabezpečoval tvorbu strategických plánov rozvoja v oblasti dátových služieb. V NASES pôsobí od februára 2017, nastúpil ako riaditeľ sekcie prevádzky infraštruktúry.