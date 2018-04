TASR

FORTUNA LIGA: Derby Trnava - Slovan vypointuje súboj o titul

Líder z Trnavy má sedem kôl pred koncom nadstavbovej časti súťaže pred "belasými" náskok sedem bodov.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 6. apríla (TASR) - Možno kľúčové tradičné derby trnavského Spartaka a bratislavského Slovana v boji o titul vo futbalovej Fortuna lige 2017/18 má výkop v sobotu 7. apríla na ŠAM o 15.30 h. Líder z Trnavy má sedem kôl pred koncom nadstavbovej časti súťaže pred "belasými" náskok sedem bodov. Na 139. ligovom derby sa očakáva aj vysoká návšteva, keďže domáci "ultras" fanúšikovia už nebojkotujú zápasy "andelov".

"Atmosféra bude určite vybičovaná na trávniku i v hľadisku. Verím, že na zápas prídu vo väčšom počte aj naši fanúšikovia. Chcem sa im poďakovať za to, ako nás v poslednom čase podporujú. My urobíme maximum, aby sme v derby, ktoré je pre nás všetkých vždy významné, vybojovali úspešný výsledok," povedal pre klubový web Slovana srbský útočník Aleksandar Čavrič. Ten proti Trnave nastúpil štyrikrát a hneď trikrát sa strelecky presadil. Srbskému krídelníkovi derby očividne chutia, čo dokázal aj v stredajšom prvom semifinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu, keď s prehľadom premenil prihrávku Dávida Holmana na úvodný gól duelu. Na trnavský Štadión Antona Malatinského má Čavrič výborné spomienky. Koncom apríla 2017 tam otvoril skóre pri víťazstve 3:0 a v auguste minulého roka strelil víťazný gól pri triumfe 2:1. "Proti Trnave sa mi darí, hral som proti nim štyrikrát a dal som tri góly. Zvlášť z trnavského štadióna mám výborné zážitky, veď v minulom roku sme tam vyhrali 3:0 a 2:1. Mám rád veľké zápasy, atmosféra derby mi dodáva extra motiváciu. Nemôžem sa už dočkať soboty, opäť dám do toho všetko a budem sa snažiť pomôcť tímu. Či už streleným gólom, asistenciou alebo pomocou spoluhráčom, na tom až tak nezáleží, pretože podstatné je, aby sme ako tím boli úspešní," dodal.

Trnava v 3. kole nadstavby prehrala v Dunajskej Strede 0:1 a DAC je tak pripravil prvú prehru v lige od 25. novembra minulého roka. Podľa skúseného obrancu Spartaka Borisa Godála je ale po stredajšej pohárovej remíze 1:1 v jemnej výhode práve Trnava: "Pre nás to bude jeden z najdôležitejších zápasov v sezóne. Vieme, že náš náskok sa môže v prípade neúspechu scvrknúť na štyri body. Vedeli sme, že v nadstavbe nevyhráme všetky zápasy, prehru z Dunajskej Stredy musíme otočiť na pozitívum a uvedomiť si, že niečo podobné sa už nemôže opakovať," citoval ho oficiálny portál FL. "Spartakovci" sa tešia aj na atmosféru, keďže fanúšikovia ohlásili návrat na tribúny a chystajú sa opäť organizovane povzbudzovať svoje mužstvo. "Konečne to bude vyzerať ako na futbalovom zápase. V domácich zápasoch sme si už zvykli na komornú atmosféru, no paradoxne sme nazbierali veľa bodov. Uvidíme, čo táto zmena s nami spraví v sobotu. Verím, že nás to vybičuje k ešte lepšiemu výkonu," doplnil Godál.

V sobotu sa v skupine o titul ešte stretnú Ružomberčania s majstrovskou Žilinou, čo je tiež repríza semifinále SP 2017/18. V prvom súboji "Ruža" otočila priebeh a vyhrala 2:1, odveta je 18. apríla, ešte predtým ale oba tímy zabojujú o pohárovú Európu. "Treba dať hlavy hore, dvere do finále máme stále otvorené. Ružomberok je znova nás najbližší súper, už v sobotu hráme o dôležité body, čo bude pre hráčov dostatočná motivácia," citoval web "šošonov" trénera Adriána Guľu. V nedeľu sa pred kamerami TV DAJTO stretne doma Trenčín s DAC.

V skupine o udržanie predposledný Prešov v NTC Poprad hostí Zlaté Moravce, posledná Senica Michalovce a vedúca Nitra Podbrezovú.