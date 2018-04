TASR

EL: Atletico potvrdilo vynikajúcu domácu sériu, neinkasovalo 828 minút

Atletico má dobre rozohraný dvojzápas, francúzsky krídelník však varuje pred podcenením súpera.

Koke (vľavo) z Atletica Madrid sa raduje z gólu s Antoinem Griezmannom v prvom zápase štvrťfinále Európskej ligy Atletico Madrid - Sporting Lisabon 5. apríla 2018 v Madride. — Foto: TASR/AP

Madrid 5. apríla (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid zvládli úvodný zápas štvrťfinále Európskej ligy UEFA 2017/2018 a po domácom triumfe 2:0 nad lisabonským Sportingom sa opäť priblížili k postupu do vysnívaného finále. "Los Colchoneros" predviedli vo štvrtok večer výborný taktický výkon, súpera takmer do ničoho nepustili a svoju domácu sériu bez inkasovaného gólu natiahli už na deväť zápasov a 828 minút.

Duel na madridskom štadióne Wanda Metropolitano mal bleskový štart. Po chybe v rozohrávke hostí sa lopta dostala k Diegovi Costovi, ten ju posunul na Kokeho a po 22 sekundách bolo 1:0. Krátko pred prestávkou pridal po veľkej chybe stopéra Jeremyho Mathieua, ktorému prešla lopta pomedzi nohy, druhý gól Antoine Griezmann. Sporting sa v ďalšom priebehu snažil, ale proti výborne takticky i fyzicky pripravenej obrane domácich si vypravoval už len jednu šancu.

"Fanúšikovia chceli víťazstvo a hnali nás k nemu. Myslím si, že práve preto sme skórovali už v prvej minúte. Chceli sme ich na začiatku zatlačiť a potom tvrdo pracovať, aby sme si udržali čisté konto," povedal pre oficiálnu stránku klubu najlepší hráč prvého súboja Griezmann.

Atletico má dobre rozohraný dvojzápas, francúzsky krídelník však varuje pred podcenením súpera. "Výsledok ma potešil, no musíme byť na pozore, pretože majú silný tím a v Lisabone nás čakajú ťažké časy," upozornil.

Rovnaký názor má aj tréner Diego Simeone. "Bol to ťažký a komplikovaný zápas, no vedeli sme, ako ho zvládnuť. Mali sme veľmi dobrý presing a vytvorili sme si šance. No ešte nie je nič isté. V Lisabone to bude ťažké a ich fanúšikovia o sebe dajú poriadne vedieť. Musíme podať rovnaký výkon."

Pred odvetou, ktorá je na programe na budúci štvrtok, čaká jeho zverencov ešte jedna veľmi ťažká skúška, v nedeľu nastúpia v ligovom derby na štadióne mestského rivala Realu Madrid. "Nemáme čas si oddýchnuť. Musíme sa poriadne pripraviť a poriadne porozmýšľať nad nedeľňajším zápasom," dodal Griezmann.

Vo štvrtkovom súboji sa v historických štatistikách Atletica posunul Koke. Vo veku 26 rokov, dva mesiace a 28 dní sa stal najmladším hráčom, ktorý za klub odohral 362 zápasov a zároveň sa osamostatnil na 10. mieste celkovo. Na konte má dokopy 33 gólov a 88 asistencií.