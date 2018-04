TASR

Dnes o 12:28 čítanie na minútu 0 zdieľaní EURÓPSKA LIGA: Arsenal je takmer v semifinále, zažiarili Ramsay a Özil

Futbalisti londýnskeho veľkoklubu potvrdili úlohu favorita a v úvodnom štvrťfinále zdolali na domácej pôde moskovské CSKA vysoko 4:1.

Aaron Ramsey. — Foto: TASR/AP

Londýn 6. apríla (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn sú jednou nohou v semifinále Európskej ligy UEFA 2017/18. "Kanonieri" potvrdili úlohu favorita a v úvodnom štvrťfinále zdolali na domácej pôde moskovské CSKA vysoko 4:1. Navyše natiahli víťaznú sériu vo všetkých súťažiach na päť stretnutí so skóre 15:2.

Arsenal o všetkom rozhodol už v prvom polčase. Na rýchly gól Aarona Ramseyho síce odpovedal po krásnom priamom kope Alexander Golovin, ale v ďalšom priebehu už padali lopty len do siete CSKA. Dvakrát sa presadil Alexandre Lacazette a svoj druhý gól strelil efektnou pätičkou vo výskoku aj Ramsey. V druhom polčase bol navyše veľmi blízko hetriku, ale napálil len do žrde.

"Cítim sa dobre. Počas sezóny som mal zopár problémov, ktoré ma brzdili, ale myslím si, že som to už prekonal. Verím, že budem mať silný záver sezóny. Čím viac zápasov za sebou hrám, tým mám väčšie sebavedomie a prichádzajú aj výkony. Je to v podstate len o tom, zostať fit," povedal najlepší hráč zápasu pre uefa.com.

Duel sa vydaril aj tvorcovi hry domácich Mesutovi Özilovi, ktorý asistoval na tretí a štvrtý gól a po jeho prieniku do šestnástky zvýšil z penalty na 2:1 Lacazette. "Všetci dobre poznáme jeho kvality. Je to tímový hráč, vždy sa prihrávať. Viete, že keď si zbehnete do voľného priestoru, nájde vás milimetrovým pasom. Dnes hral veľmi dobré a je fantastické, že ho máme v tíme," pokračoval Ramsey.

Arsenal pôjde o týždeň do Moskvy s pohodlným náskokom. "Vedeli sme, že doma musíme streliť góly a to sa nám aj podarilo. Bude to tam ťažké, stále máme pred sebou dlhú cestu do semifinále, ale sme vo veľmi dobrej pozícii," dodal dvadsaťsedemročný stredopoliar, ktorý v prebiehajúcej sezóne nazbieral v 25 dueloch vo všetkých súťažiach deväť gólov a desať asistencií.

"Kanonieri" patria spolu s Atleticom Madrid k najväčším favoritom na titul v EL, tréner Arsene Wenger však o finále ešte vôbec neuvažuje. "Sme len vo štvrťfinále, na to je ešte veľmi skoro. Po tom, ako sa nám v tejto sezóne nedarilo, musíme zostať nohami na zemi," upozornil.

V zápase sa zranil Henrik Mchitarjan, ktorý išiel z ihriska v 61. minúte. "Má problém s kolenom, zatiaľ nevieme, aké je to vážne," dodal Wenger.

Tréner CSKA Viktor Gončarenko pochválil výkon Ramseyho a ofenzívnu kreativitu súpera. "Ramsey zozadu veľmi dobre podporoval útok, celkovo si výborne vypracovávali svoje ataky. To sme vedeli, ale to nestačí, musíte vedieť aj to, ako ich zastaviť. Chcel by som vyzdvihnúť výkony Özila a Ramseyho. Na našej strane Golovina. Napriek prehre nie som sklamaný, vedeli sme, proti komu stojíme. Dúfam, že doma uvidíme podobný zápas, ale s iným výsledkom," povedal pre uefa.com.