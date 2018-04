TASR

Dnes o 10:42 čítanie na minútu 0 zdieľaní Petra Vlhová sa lúčila so sezónou spolu s fanúšikmi

Naša najúspešnejšia slalomárka Petra Vlhová ukončila svoju lyžiarsku sezónu lyžovaním na Chopku spolu s fanúšikmi.

Petra Vlhová sa lúčila so sezónou spolu s fanúšikmi — Foto: Foto:Rauch Slovensko/Branislav Racko

Bratislava 6. apríla (OTS) - Lyže však neodloží ani počas leta. „Teším sa, že táto sezóna bola úspešnejšia a zaujímavejšia ako minulá, s trénerom pokračujeme ďalej podľa plánu. Konečne si užívam aj to, že som doma na Liptove, takže so posledné dni iba oddychovala, jedla a rekreačne športovala. Teším sa ale, že vďaka môjmu sponzorskému partnerovi som mohla svoju sezónu uzavrieť aj so svojimi fanúšikmi, ktorí vyhrali súťaž a mohli sme si tak spolu zalyžovať, zabávať sa a rozprávať, dokonca sme si vyskúšali aj jazdu na ratraku. Trénovať plánujem určite aj počas leta, nebude chýbať ani motorka. Keďže bývam pri Liptovskej Mare plánujem jazdiť aj na vodných lyžiach. Možno pôjdem trénovať aj na ľadovec do Argentíny.“

Fanúšikovia, ktorí si s Peťou zalyžovali aj v súkromí hovoria, že je vzorom nielen pre deti. "Peťa je fantastická žena, ktorá vie čo chce, trénuje a robí všetko preto, aby bola ešte úspešnejšia, čo sa mi na nej veľmi páči. Myslím si, že je skvelým vzorom nielen pre naše deti, ale aj pre nás, pretože cieľavedomosť a odhodlanie aké má ona je aj v časoch, kedy nejde všetko podľa plánu skvelým príkladom,“ dopĺňa Marián Matejčík, výherca súťaže sponzorského partnera Petry.

Marián Matejčík s dcérami (Foto: Rauch Slovensko/Branislav Racko)

Petra nebude chýbať ani zajtra na rozlúčke a poslednom exibičnom preteku s Veronikov Vevez Zuzulovou. „Aj keď je to posledný pretek s Veronikou, neplánujem sa s ňou lúčiť, sme priateľky a verím, že sa budeme spolu stretávať a ešte si aj zalyžujeme.“