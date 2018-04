Dominika Dobrocká

Obyvatelia ostrova v Severnom mori sa nikdy nenudia. Niekoľkokrát do roka ich domovinu zaplaví more.

HALLIG HOOGE 6. apríla - Možno ste o nich ešte nepočuli, no Severné more ukrýva desiatky jedinečných Severofríských ostrovov. Jedným z nich je aj druhý najväčší ostrov Hallig Hooge, ktorý sa nachádza v blízkosti západného pobrežia pri hranici Nemecka s Dánskom. Tento ostrov až tridsaťkrát do roka zaplaví more. Najčastejšie sa tento jav odohráva v zimnom období. Vtedy sa hladina mora dvíha až o 1,5 metra. V tomto období z vody vytŕčajú len ľudskou rukou vytvorené Warfty. Tak sa nazývajú obydlia posadené na umelo vytvorených kopcoch vysokých asi šesť metrov. Vďaka umelo vytvoreným vrchom sa morská voda nedostane až k domom.

Obrovské odlivy

Naopak v lete tento obývaný ostrov zažíva presný opak. Letné odlivy spôsobujú, že sa ostrov odhalí viac, ako je bežné. Vďaka mohutnému odlivu sa na území ostrova vytvárajú močiare tvoriace jedinečný ekosystém. Obyvatelia tohto ostrova to majú náročné. Pôda je pre tento jav presolená a tak sa dá využiť iba na pastvu. Domáci preto chovajú najmä kone a kravy. Na druhej strane je tu však neobyčajne zdravé ovzdušie, podporujúce liečbu či už kožných ochorení alebo dýchacích ciest. Zaujímavosťou je aj fakt, že tu žije takmer 3000 živočíšnych druhov, z ktorých niektoré nenájdete nikde inde na svete.

