TASR

Dnes o 08:12 čítanie na minútu 0 zdieľaní P. Pellegrini: Kraje majú spoluzodpovednosť za dostatok pracovnej sily

Všetci budú musieť podľa jeho slov svojím dielom prispieť k výsledku.

Na snímke vľavo predseda vlády SR Peter Pellegrini. — Foto: TASR - Michal Svítok

Prakovce 5. apríla (TASR) – Predsedovia samosprávnych krajov sú zodpovední jednou tretinou za to, ako sa žije v danom regióne. Týmito slovami reagoval predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) na vyjadrenia predsedov Prešovského a Košického samosprávneho kraja v súvislosti so stredajším (4.4.) výjazdovým rokovaním vlády v Sabinove a štvrtkovým v Prakovciach. Tí tvrdia, že pomoc od vlády prichádza neskoro a ľudia sa z východného Slovenska sťahujú za prácou na západ.

Podľa predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku ľudia odchádzajú z východného Slovenska, pretože tam nie je práca, je tam zlá infraštruktúra a nemajú možnosti na osobný rozvoj mimo pracovného pomeru. "Myslím si, že treba urobiť oveľa väčšie systémové opatrenia na východnom Slovensku. Nevravím, že niektoré tie finančné pomoci nepomôžu. Áno, pomôžu, ale len čiastočne v niektorých oblastiach,“ povedal Trnka.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský pripomenul, že spolu s predsedami Košického a Banskobystrického samosprávneho kraja prednedávnom podpísali memorandum o spolupráci. Ich kraje zastrešujú súčasných 16 najmenej rozvinutých okresov. "Za posledné roky vláda zabudla na tieto okresy, preto aj ľudia odchádzajú na západ krajiny. Toho mi je naozaj veľmi ľúto, lebo na východe Slovenska sú veľmi šikovní ľudia," povedal Majerský.

"Reagoval som dnes na pána župana (Rastislava Trnku, pozn. TASR) a som ho požiadal, že očakávam aj od neho ako predsedu samosprávneho kraja, že je zodpovedný jednou tretinou za to, ako sa žije v tomto regióne. Pretože jednu tretinu zabezpečí vláda, jednu tretinu musí zabezpečiť vyšší územný celok, lebo načo potom inak je, ak nemá vplyv na kvalitu života a rozvoj tohto regiónu, a ďalšia tretina sú samotní primátori a starostovia týchto obcí, čiže máme podelenú zodpovednosť," povedal Pellegrini.

Všetci budú musieť podľa jeho slov svojím dielom prispieť k výsledku. "Čiže ešte raz pripomínam aj predsedom samosprávnych krajov, že majú spoluzodpovednosť za to, či v tomto regióne bude dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, pretože darmo my sem pošleme investora, keď mu stredné školy pod vedením pána župana nevychovajú takých ľudí, akých ten investor bude potrebovať, a plus dostupnosť týchto ľudí verejnou dopravou za prácou a tak ďalej," zdôraznil premiér.

Vláda na výjazdovom rokovaní v Prakovciach schválila Akčný plán rozvoja okresu Gelnica, ktorého cieľom je vytvorenie 931 pracovných miest v regióne do roku 2022, a rozhodla o uvoľnení milióna eur z rezervy vlády. V stredu (4.4.) rovnako schválila milión eur pre okres Sabinov.