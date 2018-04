TASR

Dnes o 08:11 čítanie na minútu 0 zdieľaní Francúzsko a Nemecko chcú vyvinúť európsku stíhačku budúcnosti

Francúzsky prezident Macron a nemecká kancelárka Merkelová sa už vlani v júli dohodli na projekte bojových lietadiel budúcnosti, ktoré by mali postupne nahradiť ich súčasné flotily bojových stíhačiek.

Na archívnej snímke francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecká kancelárka Angela Merkelová. — Foto: TASR/AP

Brusel 5. apríla (TASR) - Francúzsko a Nemecko by mali vo štvrtok potvrdiť svoj spoločný záväzok vyrábať európske bojové lietadlo budúcnosti, ktoré by do roku 2040 malo nahradiť súčasné bojové lietadlá typu Rafale a Eurofighter. Obe krajiny chcú do tohto projektu zapojiť aj Belgicko, informovala tlačová agentúra Belga.

Nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová pricestovala v tejto súvislosti do Paríža na rokovanie s francúzskou rezortnou partnerkou Florence Parlyovou.

Ich rokovania by mali potvrdiť vôľu Paríža a Berlína spoločným úsilím vytvoriť množstvo vojenského vybavenia pre budúcnosť, vrátane stíhacích lietadiel, dronov či tankov novej generácie.

Belgický denník Les Echos v tejto súvislosti pripomenul, že od júla 2017 vlády a armádne štáby oboch krajín pripravovali potrebné podklady pre rozbehnutie spolupráce v oblasti vzdušných bojových systémov budúcnosti, ktoré sa budú týkať pilotovaných aj bezpilotných lietadiel a možno aj obranných raketových systémov zem-vzduch a vzduch-vzduch.

Na spoločnom francúzsko-nemeckom projekte by sa mali zúčastňovať známe priemyselné firmy z oboch krajín, médiá hovoria o spoločnostiach Dassault, Safran, MBDA či Airbus.

Francúzsko by chcelo do tohto vývojového projektu začleniť aj Belgicko, ktoré je v procese hľadania dodávateľa nových bojových stíhačiek pre svoju armádu. Ministerka obrany Parlyová navrhla v januári Belgičanom "prehĺbené a štruktúrované partnerstvo", ktorého výsledkom má byť aj nahradenie súčasných belgických stíhačiek F-16 francúzskymi bojovými strojmi Rafale. Belgická federálna vláda nastavila strop kúpnej ceny pre nové stíhačky na 3,6 miliardy eur.

Spravodajca TASR Jaromír Novak