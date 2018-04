Atlantída existuje: A nájdete ju len kúsok od slovenských hraníc

Kristína Jurzová

Tí, ktorí v sebe nájdu odvahu, neoľutujú. Plávať v horskom parku s rybami pomedzi lavičky a okolo obrovských stromov je zážitok na celý život.

VIEDEŇ 8. apríla (Dobré noviny) - Niektorí toto miesto nazývajú Atlantídou a pritom od Slovenska nie je až tak ďaleko. Grüner See v susednom Rakúsku fascinuje ľudí po celom svete a v tomto období láka množstvo turistov. Chodia sa pozerať na úchvatný prírodný fenomén, ktorý mení jedno z najkrajších miest našej planéty na hlboké jazero.

Jedinečná scenéria sa odohráva v srdci Štajerska na úpätí pohoria Hochschwab. S príchodom jari sa začne na stráňach topiť sneh a pod horami sa vytvorí vodná nádrž so smaragdovo sfarbenou vodou. A to je dôvod, prečo miestni ľudia toto miesto kedysi pomenovali Zelené jazero.

Pohľad pre bohov, zážitok pre vyvolených

Prichádzajú sem potápači z celého sveta, ktorí si vychutnávajú zákutia pod hladinou horského parku. Lavičky, na ktorých bežne oddychujú starší ľudia, mosty, kde si zaľúbenci šepkajú svoje sľuby, či chodníky, po ktorých sa preháňajú deti - to všetko sa s príchodom jari zmení na jazerné kráľovstvo.

Hladina vody sa tu neraz drží až do príchodu leta a kulminuje od 1 do 10 metrov. Najviac nadšencov potápania však prichádza v júni, keď teplota krišťáľovo čistej vody dosahuje okolo 7 stupňov C. Zážitkom je určite aj to, že si môžu posedieť na lavičke a pokochať sa pohľadom na okolo plávajúce ryby.

Pohľad ako pre bohov však láka aj mnohých peších turistov, ktorí na brehu jazera veselo piknikujú. Medzi nimi bol aj známy hollywoodsky herec, ktorý jazero spopularizoval tým, že ho pomenoval ako „Atlantída reálneho sveta“.