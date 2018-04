Dominika Dobrocká

Dnes o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Miro a Juraj v detstve milovali babičkine domáce sirupy. V dospelosti im chýbali, a tak sa do ich výroby museli pustiť sami

Udržiavať a pripomínať si tradície je dôležité. Vedia to aj dvaja mladí Slováci, ktorých inšpirovali vlastné babičky.

— Foto: Miroslav Telehanič

POLONINY 5. apríla - Juraj a Miroslav sú dvaja mladí a bezpochyby šikovní muži. Dlhoroční kamaráti sa jedného dňa rozhodli vrátiť k tradíciám našich babičiek. Chýbala im totiž poctivosť na trhu a tak sa pustili do boja. Začali vyrábať tradičné sirupy, ktoré sa rozhodli obohatiť moderným nádychom. Hrdí Slováci nielenže ponúkajú poctivé a chutné sirupy plné ovocia, ale aj poukazujú na krásy našej malej krajiny. Svoju výrobu posadili do nášho najvýchodnejšieho národného parku Poloniny. S láskou a srdcom vyrábané sirupy teda pochádzajú z Jurajovho a Miroslavovho najmilšieho miesta na Zemi.

Pre Dobré noviny húževnatí chlapci prezradili, čo ich viedlo k prvým krokom a aj to, čo všetko stojí za výbornými, tradičnými sirupmi.

Foto: Miroslav Telehanič

Na začiatok prezraďte našim čitateľom, ako sa dvaja mladí muži dostanú k výrobe sirupov?

Už od malička sme boli zvyknutí na skvelé tradičné výrobky našich babičiek. No pár rokov dozadu bolo ťažké nájsť na Slovensku kvalitný produkt, tak sme sa rozhodli priniesť do slovenskej gastronómie tradične - netradičné výrobky. Zamerali sme sa hlavne na sektor HORECA - teda hotely, reštaurácie, bary a kaviarne, a to konkrétne na zdravé limonády.

Vaše výrobky sú známe ako Vlčie sirupy. Čo si pod tým môže človek predstaviť?

Oblasť, z ktorej pochádzame kedysi dávno niesla názov Vlčie hory a keďže sme chceli ľuďom vrátiť čosi zabudnuté, našu tradíciu a kvalitu, rozhodli sme sa to urobiť aj pod „zabudnutým“ názvom a poukázať tak aj na našu krásnu prírodu, ktorú u nás na Slovensku a konkrétne na krajnom východnom Slovensku máme.

Aké je to podnikať v Národnom parku Poloniny?

Sme hrdí na to odkiaľ pochádzame a preto nás veľmi teší, že môžeme reprezentovať tento kraj plný nádhernej prírody, dobrých, pracovitých ľudí a čistoty. Aké to je? Príďte nás navštíviť a pochopíte, že je to tu úžasné.

Foto: Miroslav Telehanič

Receptúru ste si vymýšľali sami alebo vás niekto inšpiroval?

Inšpirácia prišla od našich babičiek a ich domácich sirupov. Rozhodli sme sa trošku moderne a so šmrncom prerobiť sirupy na chutne zaujímavé, plné vitamínov. A tak vznikli zaujímavé kombinácie ako je Jablko – Cvikla alebo Grep – Bazalka, ale zároveň sme ostali aj pri jednoduchosti ako je čistý Rebarborový alebo Čerešňový sirup. Celkovo mame v repertoári veľa receptov a pravidelne ich obmieňame takže sa máte na čo tešiť.

Varíte sirupy sami alebo vám pri výrobe niekto pomáha? Ako celá výroba prebieha?

Do nedávna sme to zvládali všetko sami, no ako rastie záujem o naše sirupy, rastie aj naša firma a s ňou prichádzajú aj prví zamestnanci. Výroba je zdĺhavá a časovo náročná, ale tak už to pri ručnej výrobe chodí. Sirupy pasterizujeme na 55 až 65 stupňov Celzia. Každý kus ovocia vám musí prejsť cez ruky. Od jeho umytia cez premenu na sirup, naplnenie, až finálny produkt, je zdĺhavý proces jedinečný pre každý druh, no výsledok určite stojí za to.

Foto: Miroslav Telehanič

Určite ste sa ako začínajúci podnikatelia stretli s rôznymi prekážkami. Boli chvíle, kedy ste chceli všetko vzdať?

Nakoľko sme celú prevádzku stavali sami a ručne, boli aj pochmúrne dni, kedy to naozaj nebolo ľahké. Ako keď sme zdvíhali strop a skoro na nás padla stena. No dnes sa už tešíme, že slnečných dní je podstatne viac.

Čím sa líšite od konkurencie?

Snažíme sa, aby sme boli jedineční v tom čo robíme, a aby sme prinášali ľuďom kvalitné a poctivé sirupy. Vieme, že na Slovensku je ešte niekoľko kvalitných výrobcov. Dúfame, že budeme spoločne napredovať a pomáhať si navzájom.

Foto: Miroslav Telehanič

Ako sa bežný človek dostane k vašim sirupom? Dajú sa niekde ochutnať?

Veľmi jednoducho. Stačí nás kontaktovať cez náš web www.mmmmsirupy.eu. Samozrejme nachádzame sa aj v obchodíkoch s kvalitnými lokálnymi surovinami, ako je napríklad bratislavské Yeme. Tak isto pripravujeme viacero akcií na tento rok, kde môžete naše sirupy aj priamo ochutnať. O ich jednotlivých termínoch Vás určite budeme informovať aj na našej facebookovej stránke.

Neplánujete v budúcnosti rozšíriť sortiment aj o iné výrobky?

Samozrejme, náš sortiment plánujeme rozšíriť, no zatiaľ prezradíme len toľko, že už čoskoro vyjdeme s dvomi novými produktmi, ktoré v súčasnosti vyvíjame a ktoré sú veľmi príbuzné sirupom. Ale viac už ani slovo.