SR využíva environmentálne dane len málo, zmeniť to má Envirostratégia

Rovnako dnešná výška pokút nemotivuje znečisťovateľov k prechodu na menej škodlivé technológie.

Na ilustračnej snímke minister životného prostredia SR László Sólymos. — Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 5. apríla (TASR) - Do roku 2030 je potrebné zvážiť možnosť rozširovania environmentálnych daní, napríklad zdaniť uhlík v sektoroch dopravy, budov, poľnohospodárstva a odpadov. Navrhuje to prvá verzia Envirostratégie 2030 z dielne Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) pri Ministerstve životného prostredia (MŽP) SR.

"Výnos z environmentálnych daní patrí na Slovensku medzi najnižšie v krajinách OECD a implicitné zdanenie energií je druhé najnižšie v EÚ," píše sa v materiáli. Rovnako dnešná výška pokút nemotivuje znečisťovateľov k prechodu na menej škodlivé technológie.

Zdanenie uhlíka by podľa stratégie spolu so schémou obchodovania s emisnými kvótami vytvorilo efektívny nástroj na znižovanie emisií skleníkových plynov. Slovensku daňové nástroje odporúča viac využívať aj Európska komisia. Uviedla to v Správe o Slovensku 2018, ktorá vyšla začiatkom marca.

"V sektore dopravy by mala byť zohľadnená aj produkcia základných znečisťujúcich látok, najmä prachových častíc z jednotlivých palív," píše sa v materiáli. Prehodnotí sa aj zdaňovanie škodlivých prvkov, ktoré sa využívajú v spotrebných produktoch, napríklad batérií.

Okrem toho sa majú zlepšiť aj kontroly znečisťujúcich zariadení. "Súčasná kontrola znečisťovateľov neumožňuje dostatočnú previerku zariadení a ich aktuálne vypúšťaných škodlivých látok, keďže znečisťovateľ je o nej vopred informovaný," uvádza Envirostratégia.

Envirostratégia je dokument MŽP, ktorý má nahradiť Stratégiu environmentálnej politiky z roku 1993. Dokument identifikuje súčasné problémy ochrany životného prostredia a navrhuje opatrenia na ich riešenie. Jej prípravu koordinuje IEP.