Hokejisti SR proti Švédom v nových dresoch a s Hrenákom v bránke

Podľa informácie na oficiálnom webe SZĽH tradičnú tmavomodrú sériu nahradí pre Slovensko typickejšia svetlomodrá.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Norrköping 5. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia odohrá prvý zápas v záverečnej príprave na majstrovstvá sveta vo štvrtok proti domácim Švédom v nových dresoch a v bránke s nováčikom Dávidom Hrenákom. V rámci Euro Hockey Challenge sa zverenci trénera Craiga Ramsayho stretnú s "Tre kronor" aj v piatok 6. apríla v Oskarshamne (tiež 18.00 hod.).

Podľa informácie na oficiálnom webe SZĽH tradičnú tmavomodrú sériu nahradí pre Slovensko typickejšia svetlomodrá. Táto sada dresov je určená na prípravné zápasy. Slovákov povedie v dvojzápase proti trom korunkám kapitán Ladislav Nagy. S "A"-čkom na dresoch vykorčuľujú obranca Marek Ďaloga a Martin Bakoš.

Do bránky sa v prvom súboji postaví Dávid Hrenák, pre ktorého to bude reprezentačná premiéra. "Chceli sme ho dať do bránky hneď, aby o tom príliš nepremýšľal, a aby sa do toho hneď dostal. V druhom zápase bude chytať Denis Godla," prezradil po rannom rozkorčuľovaní asistent trénera Róbert Petrovický.

"Veľmi sa teším, že som túto príležitosť dostal v mojich devätnástich rokoch. Budem sa snažiť užiť si to a odmakať naplno celých šesťdesiat minút, aby sme spravili čo najlepší výsledok. Myslím že nervozita zo mňa opadne po prvých strelách," povedal pred reprezentačným debutom Hrenák. Okrem neho si debut v seniorskej reprezentácii odkrútia aj Filip Krivošík, Martin Bodák, Martin Fehérváry, Dávid Šoltés, Dávid Bondra, Eduard Šimun, Andreas Štrauch a Mário Grman.