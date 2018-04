TASR

Dnes o 14:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní ČSOB Bratislava maratón vypredali, naplnil kapacitu 11.500 účastníkov

Organizátori sa pred časom rozhodli, že sa nebudú orientovať na výkony elitných afrických bežcov.

Na archívnej snímke štart bratislavského mestského maratónu - ČSOB Bratislava Marathon. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 5. apríla (TASR) – Miesta na 13. ročníku bežeckých podujatí ČSOB Bratislava maratón sú vypredané. Informovali o tom organizátori na štvrtkovej tlačovej konferencii pred atraktívnym podujatím, ktoré sa uskutoční v hlavnom meste tento víkend.

"Pre nás najpozitívnejšia novinka je, že aktuálne máme prihlásených 11.500 účastníkov, čím kapacitné limity, ktoré sme na tento rok stanovili, sú naplnené. Dá sa ešte prihlásiť na senior run v dĺžke 4,2 km, kde nám pribudnú prihlášky našich partnerov. Predpokladám, že do podujatia sa zapojí do 12 tisíc ľudí," informoval riaditeľ 13. ročníka ČSOB Bratislava maratónu Jozef Pukalovič. "Na maratón je prihlásených 1203 bežcov, čo dáva predpoklad, že pokoríme hranicu tisíc dobehnuvších maratóncov, čo bol vždy náš historický cieľ. Polmaratóncov je 3333, aj tu to vyzerá, že by sme mohli pokoriť hranicu tri tisíc bežcov. V jednotlivých ďalších disciplínach, vrátane detských behov, máme prihlásených 6500 účastníkov. Z celkového počtu účastníkov je 1919 zo zahraničia a 4804 z Bratislavy," dodal J. Pukalovič.

Organizátori sa pred časom rozhodli, že sa nebudú orientovať na výkony elitných afrických bežcov. Aj preto vlani na maratóne zvíťazil časom 2:29:44 h Jozef Urban (TJ Obal servis Košice), čím sa stal historicky prvým slovenským víťazom tohto podujatia. Maratón žien vyhrala v roku 2017 Češka Michaela Mertová časom 2:51:49 h. Jedným z tohtoročných favorizovaných Slovákov je Tibor Sahajda (Bratislavský Marathon Sport Club), vlani s najlepším časom 2:18:44 h na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. "Od maratónu v Bratislave očakávam zlepšenie svojho osobného času. Pre mňa byť najlepší na Slovensku nie je dostatočná motivácia. Vždy sa budem orientovať na časy, ktoré sú dôležité na pretekanie vo svete," povedal T. Sahajda pre sprievodný magazín podujatia.

Ambasádorkou podujatia je tenistka Danieka Hantuchová, ktorá popri povinnostiach vyplývajúcich z tejto funkcie mala bežať aj v jednej z bežeckých disciplín. "Už sa veľmi teším, kedy to odštartujeme. Vážim si, že môžem byť súčasťou takéhoto podujatia. Nikdy predtým o takomto čase som nemala možnosť byť na Slovensku, vždy som hrala na nejakom turnaji. Som zvedavá najmä na detské aktivity, veľmi sa teším na atmosféru. Chcela som aj súťažne bežať, ale nebude tomu tak, som po operácii ramena." Hantuchová ale predsa len bude bežať: „Pridám sa v závere k štafete, v ktorej budú ľudia s rôznymi chorobami. Kde nie je dôležité v akom čase a koľko človek ubehne, ale dôležité je, aby sa rozbehol a bojoval o svoje zdravie."

Hlavný program v nedeľu 8. apríla 2018