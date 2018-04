Kristína Jurzová

Prírodné spôsoby, ktoré vás zbavia jačmeňa rýchlo a bezbolestne. Bez návštevy lekárne len s tým, čo máte doma!

Špecifický opuch na oku sa tak podobal na obilné zrnko, že ho naši predkovia pomenovali jačmeňom. Ako to však už býva, účinný liek naň si našli v prírodnej lekárni. A to nielen naše staré matere, ale aj babky indiánky.

Oko s jačmeňom, ilustračné foto. — Foto: Wikimedia CC

BRATISLAVA 5. apríla (Dobré noviny) - Na začiatku je iba svrbenie, no keď sa k tomu pridá aj pálenie, rezanie a bolestivý opuch, spozornieme. Jačmeň v oku je zápalové ochorenie, ktoré nám môže život znepríjemňovať niekoľko dní, ale aj mesiacov. Ako to však už býva, naše staré matere poznali účinné prírodné lieky, ktoré si s týmto problémom vedeli hravo poradiť.

Jačmeň vzniká upchatím mazovej žliazky na okraji horného či dolného viečka, pričom sa vytvorí hrčka naplnená hnisom. Pôvod tohto problému, latinsky nazývaného hordeolum, lekári pripisujú nedostatočnej hygiene v oblasti očí. Odporúčajú preto, aby sme sa očí nedotýkali neumytými rukami. Ženám zase radia, aby sa pred spánkom vždy odlíčili a aby si aj všímali dátum spotreby na šminkách. Ľudia pracujúci v prostredí plnom drobných nečistôt by zas mali používať ochranné okuliare. Pretože aj toto všetko môže byť príčinou jačmeňa v oku.

Väčšinou má toto ochorenie ľahký priebeh a jačmeň sa stratí do pár dní. V iných prípadoch sa však problém ťahá, raz sa vylieči a zanedlho sa objaví ešte v horšej forme, čo môže negatívne ovplyvniť aj samotný zrak.

Zlatom proti jačmeňu

Možno ste sa aj vy niekedy zamýšľali nad tým, prečo sa kedysi vyrábali poháre lemované zlatom. Nuž, bola to zaručená dezinfekcia ústnej dutiny. A zlato sa používalo aj na boj proti jačmeňu. Babky si vyčistili svadobnú obrúčku, nahriali ju a šup s ňou na oko. Po jačmeni nebolo ani stopy.

Zázraky zo záhrady

Zjari sa oplatí vybehnúť do prírody a nazbierať si harmanček. Je to totiž prírodný liek, na ktorý neprávom zabúdame. Čaj z neho naše staré mamy nielen pili, ale prikladali si ho aj na svoj oslabený zrak. Verili totiž, že ich zrak sa rozjasní a že nebudú mať problémy so slzavými očami. A popri tom všetkom zistili, že ich harmanček dokáže zbaviť jačmeňa.

Ak ich tento problém chytil v letných mesiacoch, vybrali sa naše babky po pomoc do záhrady. Natrhali, čo bolo treba, a dali sa do "čarovania". Jednou z možností je aj petržlenová vňať. Nadrobno ju nasekali, prevarili a keď bola voda teplá, bavlnenú látku prikladali na viečka a držali ju tam, až kým odvar nevychladol. Proces opakovali a problém sa stratil.

Za prírodné liečivo považovali aj "obyčajnú" uhorku. A neboli ďaleko od pravdy, lebo jej neobyčajné účinky chvália aj dnešní vedci. Nakrájané krúžky totiž upokojujú opuchnuté viečka, ba čo viac, naše babky vďaka uhorke boli aj o niečo krajšie a mladšie, pretože tekutina z nej zjemňuje vrásky.

Exotická pomoc

Kým naše babky mali svoje vlastné fígle, tie indiánske nedali zas dopustiť na aloe vera. Exotickú rastlinu, ktorá sa v našich končinách kedysi vôbec nevyskytovala, môžeme právom označiť za akýsi všeliek. Fantasticky regeneruje poškodenú pokožku a hravo si poradí aj s naším ľudovo znejúci jačmeňom. V dnešných časoch si však aloe môžete pestovať aj doma. Stačí si z neho kúsok odlomiť, rozrezať na polovicu a priložiť na opuchnuté viečka.