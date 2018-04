TASR

Dnes o 13:39 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Paralympionici raňajkovali na hrade s predsedom NR SR A. Dankom

Výprava paralympionikov absolvovala slávnostné stretnutie aj v stredu, keď ich prijala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.

Na snímke zľava predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš a predseda NR SR Andrej Danko počas prijatia reprezentantov Slovenska z uplynulých zimných paralympijských hier v Pjongčangu v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu 5. apríla 2018. — Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 5. apríla (TASR) - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Andrej Danko prijal slovenských paralympionikov. Vo štvrtok na Bratislavskom hrade spolu s nimi absolvoval raňajky, na ktorých sa rozprávali aj o budúcnosti športu a jeho financovaní.

Danko najskôr všetkým poďakoval za výsledky dosiahnuté na uplynulých zimných paralympijských hrách v Pjongčangu. "Nie je nič krajšie, ako vidieť viať slovenskú zástavu na takomto podujatí. Ja som neskutočne hrdý na našich športovcov. Obdivujem ich."

Slávnostné raňajky trvali vyše hodinu, po nich sa všetci postavili pred novinárov s úsmevom na tvári. "Bolo to výborné a slávnostné, pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť. Porozprávali sme sa, pán predseda aj zavtipkoval, takže bolo to naozaj veľmi príjemné," povedala pre TASR Henrieta Farkašová, ktorá spolu s navádzačkou Natáliou Šubrtovou získala na ZPH 2018 štyri zlaté a jednu striebornú medailu. "Som rád, že aj takáto vysokopostavená osoba slovenskej politiky nás prijala. Bolo to veľmi príjemné. Raňajky nám chutili, spoločne s ostatnými sme sa zhodli, že by to takto mohlo byť každý deň," dodal Jakub Krako, ktorý z Pjongčangu priviezol jednu zlatú a tri strieborné medaily. Spolu so športovcami sa slávnosti na hrade zúčastnil aj predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš. "Je to veľká vec. Myslím si, že sme spropagovali Slovensko výborne. Sme radi, že aj ústavný činiteľ, akým je predseda národnej rady, toto všetko ocenil. Pre našich športovcov je to odkaz, že sú súčasťou tejto spoločnosti aj napriek zdravotnému znevýhodneniu. Chceme touto cestou poďakovať, že sa takéto stretnutie zorganizovalo."

Okrem raňajok sa však medzi zúčastnenými aj horlivo diskutovalo. "Ja som zaviedol tradíciu, že sa vždy po olympiáde alebo paralympiáde pokloním tým športovcom, ktorí dosiahli úspech. Považujem to za povinnosť. Samozrejme sa rozprávame aj o tom, čo športovcov trápi a spoločne by sme chceli priniesť lepšie systémové riešenia," uviedol Danko. Zúčastnení sa rozprávali najmä o financovaní športu v budúcnosti. "Ja som nemal nikdy zlý pocit, je to o tom, že chceme fungovať adekvátne k tomu, čo robíme. Takže my upozorňujeme, nekritizujeme. Chceme pomôcť celému systému a športu na Slovensku, aby sme mali adekvátne podmienky k zlepšeniu. Je tu nový zákon o športe, s ktorým treba pracovať a nusíme zlepšiť aj tri rezortné strediská, ktoré treba zoptimalizovať," poznamenal Riapoš.

Výprava paralympionikov absolvovala slávnostné stretnutie aj v stredu, keď ich prijala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. "Niekedy sú to príjemné veci, niekedy nie. Mám na mysli tému okolo financovania športu. Ale verím, že sa všetko bude vyvíjať v náš prospech. Máme to prisľúbené aj od pani ministerky, aj od pána predsedu," uzavrela Farkašová.