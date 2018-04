Kristína Jurzová

Chlapčeka roky šikanovali pre jeho výzor. Potom zbadal na internete fotku, ktorá mu celkom zmenila život

Ak ste niekedy pochybovali o tom, či existuje osud, tak po tomto príbehu už nebudete. Lebo toto nie je náhoda. Je to príbeh o tom, ako sa vďaka inakosti zrodilo nečakané priateľstvo na celý život.

Malý Madden trpí rázštepom pery aj heterochromiou očí. — Foto: instagram/maddenandmoon

OKLAHOMA 5. apríla (Dobré noviny) - Niektorým ľuďom osud do vienka naloží poriadne veľké bremeno. A to už aj pri narodení. Rozprávať by o tom vedel aj sedemročný Madden z Oklahomy, ktorý si v škole prežil šikanu kvôli svojmu nezvyčajnému výzoru. Našťastie, ako z neba mu spadla nečakaná záchrana, ktorá zmenila jeho život k lepšiemu.

Chlapec sa narodil s rázštepom pery a podnebia. Keď sa mu však zahľadíte do očí, určite na neho nezabudnete. Má totiž vzácnu deformáciu heterochromia iridum, čo znamená, že každá dúhovka má inú farbu.

Ide o naozaj mimoriadny prírodný úkaz, ktorý sa vyskytuje asi u 2 % populácie. Je buď úplná, keď celé jedno oko má inú farbu než druhé, alebo čiastočná, keď sa od zvyšku líši iba časť dúhovky, v jednej časti oka je teda rozdielne množstvo pigmentu. Čiastočná heterochrómia je pritom ojedinelejšia než tá úplná.

Madden (vľavo) so svojimi dvoma staršími bratmi. Foto: facebook/Christina Humphreys

Ako sa však hovorí, najkrutejšie bývajú deti, ktoré ešte nedokážu posúdiť dôsledky svojich činov. Svojmu spolužiakovi dali jasne pocítiť, že je "iný" a v škole bol terčom posmechu a šikany. Malý Madden sa tak utiahol do seba a nechcel s nikým komunikovať.

Nebola to náhoda, ale osud

Jedného dňa však na internete uvidel fotku, ktorá mu zmenila život. Malé mačiatko, ktoré ponúkali na adopciu, malo rázštep ako on. Ale to nebolo všetko. Ešte aj oči mali presne rovnako sfarbené. Spolu s mamou si povedali, že toto určite nie je iba zhoda náhod, ale pripísali to osudu. Rozhodli sa teda, že mačka sa musí stať súčasťou ich rodiny za každú cenu.

Maddena a Moon spája viac než len vzhľad. Foto: instagram/maddenandmoon

Oslovili teda ľudí z útulku v Minnesote, ktorých tento príbeh natoľko zaujal, že ani sekundu neváhali a malú Moon poslali o stovky kilometrov ďalej. Len čo mača dorazilo do cieľa, okamžite si padlo s chlapcom "do oka" a stala sa z nich nerozlučná dvojka.

Z uzavretého chlapca sa razom stal usmievajúci školák, ktorý šíri pozitívnu energiu okolo seba a ktorý sa rozhodol prehovoriť aj o svojich problémoch v škole. A hoci vie, že ho čaká ešte veľa skúšok v živote, vie aj to, že vďaka svojej rodine, ale aj svojmu štvornohému kamarátovi na to už nikdy nebude sám. „Vo svete plnom neprajníkov a nenávistných slov sme sa vydali hľadať lásku,“ vyhlasuje mladý Madden spolu so svojím mačacím kamarátom.