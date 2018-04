TASR

Duslo Šaľa vlani hospodárilo so ziskom 14,2 milióna eur

Stanovený plán zisku sa spoločnosti nepodarilo naplniť o viac ako 5 miliónov eur.

Na archívnej snímke výroba kyseliny dusičnej v závode Duslo, a.s. Šaľa. — Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič , 8. júna 2017

Šaľa 5. apríla (TASR) – Duslo Šaľa, a.s. dosiahlo za uplynulý rok hospodársky výsledok vo výške 14,2 milióna eur pred zdanením. Stanovený plán zisku sa spoločnosti nepodarilo naplniť o viac ako 5 miliónov eur. Dôvodom je podľa finančnej riaditeľky Kvetoslavy Trenčianskej pretrvávajúca nepriaznivá situácia na trhu s hnojivami. Straty z prepadu cien hnojív sa nepodarilo spoločnosti vykryť ani zvýšeným objemom predaja. Podľa zatiaľ neauditovaných výsledkov stúpli minuloročné tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb v porovnaní s predchádzajúcim rokom o vyše 44 miliónov eur na 403,2 milióna eur.

Nepriaznivá situácia na trhu s hnojivami sa začala prudkým poklesom realizačných cien už v polovici roku 2016. „Predpokladali sme, že pokles realizačných cien hnojív je prechodnou záležitosťou, do novej sezóny sa situácia upokojí a ceny začnú postupne rásť. To sa však nestalo. Naopak, v porovnaní s rokom 2016 boli priemerné realizačné ceny kľúčových produktov v minulom roku nižšie o zhruba 10 eur na tonu,“ zhodnotila Trenčianska. Negatívny cenový dosah oproti predchádzajúcemu roku, ale aj oproti plánu, bol viac ako 10 miliónov eur. Situáciu navyše komplikoval nárast ceny zemného plynu, ktorý je pre Duslo strategickou výrobnou surovinou, aj niekoľko neplánovaných odstávok výrobných zariadení.

Spoločnosť vlani investovala približne 102,3 milióna eur. Väčšina investícií smerovala do novej výrobne čpavku. Finančná situácia firmy je podľa finančnej riaditeľky dlhodobo stabilná. Čerpanie úverov k 31. decembru minulého roka bolo na úrovni 233,6 milióna eur.

V tomto roku plánuje Duslo dosiahnuť zisk vo výške 9,7 milióna eur, pri súčasnom náraste odpisov o 24 miliónov eur z dôvodu zaradenia novej výrobne čpavku do majetku spoločnosti. Plán tržieb je na úrovni 416,2 milióna eur. Investície by mali dosiahnuť 56,3 milióna eur. Od 2. štvrťroka tohto roka by mala byť v prevádzke nová výrobňa čpavku, čo by malo znamenať efektívnejšiu, spoľahlivejšiu a ekologickejšiu výrobu.