Neuer absolvoval po viac ako polroku ľahký brankársky tréning

Tridsaťdvaročný Neuer pauzoval od septembra minulého roka, keď si privodil vlásočnicovú zlomeninu kostičky v ľavej nohe.

Brankár Bayernu Mníchov Manuel Neuer — Foto: TASR/AP

Mníchov 5. apríla (TASR) - Po viac ako polročnej pauze absolvoval brankár mníchovského Bayernu a nemeckej futbalovej reprezentácie Manuel Neuer opäť ľahký brankársky tréning. Vo štvrtok predpoludním po dlhom čase znova čelil strelám na bránku a absolvoval aj špecifické cvičenia.

Tridsaťdvaročný Neuer pauzoval od septembra minulého roka, keď si privodil vlásočnicovú zlomeninu kostičky v ľavej nohe. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou už v marci potvrdilo, že sa kosť úplne zahojila a Neuer tak minulý týždeň prvýkrát od zranenia vybehol na trávnik na krátky kondičný tréning.

Reálne tak vyzerá návrat Neuera do súťažného kolotoča ešte v prebiehajúcej sezóne. Kouč nemeckej reprezentácie Joachim Löw dúfa, že sa Neuer stihne do začiatku MS v Rusku (14. júna - 15. júla) dostať do potrebnej formy. Informovala o tom agentúra DPA.