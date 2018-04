TASR

Na zápise v Trnave očakávajú viac ako 650 budúcich prvákov

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Tomáš Doboš

Trnava/Hlohovec/Piešťany 5. apríla (TASR) – Zápis do prvých ročníkov sa koná na všetkých deviatich trnavských základných školách (ZŠ) vo štvrtok a v piatok (6.4.). V tomto roku očakáva mesto na zápise zhruba 650 detí s trvalým bydliskom v Trnave, k nim však tradične pribúdajú školáci, ktorých rodičia v meste pracujú a je im jednoduchšie voziť ich na vyučovanie tam.

Trnava je jeden školský obvod, a tak rodič môže zapísať svoje dieťa do hociktorej zo škôl. "O niektoré je, samozrejme, väčší a o niektoré menší záujem," povedala pre TASR vedúca odboru vzdelávania, športu a kultúry na mestskom úrade Ružena Maková. Teraz je aktuálny nárast školopovinných detí na severovýchode mesta, kde na sídliskách došlo ku generačnej výmene a zvýšil sa počet detí. "Na ZŠ na Spartakovskej ulici na sídlisku Družba staviame pavilón s dvoma novými triedami pre ZŠ a dvoma triedami pre materskú školu," dodala Maková.

Zápisy po oba dni pre deti narodené do 31. augusta 2012 potrvajú až do 18. hodiny. Školy zvyknú tento akt deťom spestriť výzdobou tried, vítaním starších spolužiakov v maskách, lákajú ich na rôzne benefity, ako výučba cudzích jazykov, prácu v záujmových útvaroch so športovým, umeleckým a spoločenským zameraním, moderným vybavením školy.

Súkromná základná škola Besst v Trnave zvolila na rozdiel od mestských ZŠ termín zápisu 11. a 12. apríla. Na štvrtok 5. apríla pripravila deň otvorených dverí, kde rodičia mohli využiť aj testovanie školskej zrelosti pre svoje deti. Ďalší termín na testovanie je 10. apríla.

Mesto Piešťany určilo na zápis budúcich prvákov piatok 6. a sobotu 7. apríla. Aj tento rok očakávajú viac ako dvesto detí, aj v tomto meste asi pätina školákov dochádza z okolitých obcí.

Základné školy v Hlohovci majú podľa hovorkyne mesta Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej zápis rozvrhnutý od 18. do 20. apríla, väčšina zo šiestich ZŠ bude otvorená všetky tri dni do 17. hodiny.