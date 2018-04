TASR

Dnes o 10:13 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Tatrách sa zíde šachová elita aj s obhajkyňou titulu Dzagnidzeovou

Zápolenia na ME odštartujú v nedeľu 8. apríla o 15.00 h partiami prvého kola.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Michal Svítok

Horný Smokovec 5. apríla (TASR) - Grand Hotel Bellevue v Hornom Smokovci bude v termíne 8.-19. apríla dejiskom majstrovstiev Európy žien v šachu. Titul z vlaňajšieho šampionátu v lotyšskej Rige príde do Tatier obhajovať gruzínska veľmajsterka Nana Dzagnidzeová. Medzi ďalšie veľké favoritky patria jej krajanky Nino Baciašviliová a Bela Chotenašviliová, Rusky Valentina Guninová a Aleksandra Gorjačkinová, najvyššie elo 2540 a pozícia nasadenej jednotky patrí Ukrajinke Marii Muzyčukovej. Dvadsaťosemročná rodáčka z Ľvova príde do Horného Smokovca čerstvo ovenčená titulom majsterky Európy v blitzi, ktorý získala koncom minulého týždňa v gruzínskom Tbilisi.

Na blížiace sa ME je prihlásených 142 šachistiek z 30 federácií, Slovensko bude reprezentovať 9-členná výprava. Najväčšie nádeje sa vkladajú do Zuzany Cibíčkovej, ktorá je 59. nasadená s elo 2327. Ďalšie hráčky budú pravdepodobne bojovať o čo najlepšie umiestnenie v dolnej polovici štartového poľa - Monika Motyčáková (100. nasadená), Alena Mrvová (107.), Svetlana Sučíková (121.), Dominika Ferková (130.), Zuzana Milcová (133.), Renáta Koloditsová (136.), Andrea Slabá (138.) a Viktória Nadzamová (141.).

"Právo usporiadať ME žien získalo Slovensko na Šachovej olympiáde v Baku v roku 2016. Považujeme to za veľký úspech, keďže o tieto podujatia je medzi členmi Európskej šachovej únie veľký záujem," povedala pre TASR riaditeľka organizačného výboru ME žien 2018 Eva Repková. "O rok organizujeme ME mládeže, na ktorých očakávame 2500 účastníkov. Obe tieto podujatia trvajú takmer dva týždne a podporujú cestovný ruch, výhody pre našu krajinu sú tak zrejmé. Počas voľného dňa plánujeme ukázať účastníčkam ME krásy našich veľhôr. Verím, že šampionát dobre dopadne po organizačnej stránke," dodala Repková.

