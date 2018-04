Majster severských krimi Jo Nesbo prichádza s novým trilerom Macbeth

TASR

Nórsky kráľ detektívok Nesbo vo svojej dlhoočakávanej novinke Macbeth ukazuje, ako hra o moc, nenásytnosť a temné zákutia ľudskej mysle dokážu ovplyvňovať a ničiť životy iných.

Na snímke nórsky spisovateľ Jo Nesbo, archívna snímka — Foto: TASR/AP

Bratislava 4. apríla (TASR) – Triler od najúspešnejšieho autora severských detektívnych románov Jo Nesboa s názvom Macbeth prichádza v týchto dňoch na pulty slovenských knižných obchodov. Kniha je súčasťou literárneho projektu Shakespeare 400 a vychádza spolu so svetovou premiérou v 30 svetových jazykoch.

Nórsky kráľ detektívok Nesbo vo svojej dlhoočakávanej novinke Macbeth ukazuje, ako hra o moc, nenásytnosť a temné zákutia ľudskej mysle dokážu ovplyvňovať a ničiť životy iných. A, samozrejme, Nesbo to robí rovnako majstrovsky ako vo svojich predchádzajúcich knihách. Ak čitateľovi Shakespearov Macbeth spôsoboval nepríjemné mrazenie, tak pri Nesbovej verzii mu bude tuhnúť krv v žilách.

Sú 70. roky, ponuré priemyselné mesto sužujú chudoba a úpadok mravov. Zatvára sa jedna továreň za druhou, po uliciach sa potácajú narkomani a vysoko postavení občania figurujú na výplatných páskach dílerov. Macbeth je najlepší policajt, ktorý kedy viedol oddelenie tohto severského mesta. Jeho úlohou je vyčistiť ho od korupcie a pomáhať ľuďom s drogovou závislosťou. Ale aj on má svoju temnú minulosť. Ako bývalý feťák môže opäť ľahko podľahnúť drogám. Má moc, peniaze aj rešpekt. No chce ešte viac. A neváha pre to aj zabíjať. Lady je jeho milenka a majiteľka luxusného kasína. Hekate nie je bohyňa kúziel, ale mocný vodca drogového kartelu. A trojica odporných žien mieša v kotle namiesto čarovného elixíru tie najsilnejšie narkotiká.

V podaní bestsellerového nórskeho spisovateľa Nesboa sa miesto a postavy slávnej Shakespearovej tragédie menia, ale najdôležitejšie prísady – ambície, vášne a zrada – zostávajú rovnaké. Aj po viac ako štyroch storočiach.

Jo Nesbo (*1960, Oslo) je nórsky autor krimi románov. Iba v rodnom Nórsku sa predali vyše dva milióny jeho kníh, čo je pri počte 4,5 milióna obyvateľov neuveriteľné číslo. Nesbo je jeden z najpredávanejších a najoceňovanejších detektívnych autorov súčasnosti. Za svoje kriminálne romány získal množstvo literárnych ocenení. Jeho knihy vyšli v 50 jazykoch a predalo sa viac než 30 miliónov výtlačkov. Vo svete aj u nás si získal čitateľov sériou krimi príbehov so svojráznym inšpektorom Harrym Holem.

Nesbo súhlasil s účasťou na literárnom projekte Shakespeare 400, v rámci ktorého vychádzajú knihy popredných súčasných spisovateľov inšpirované hrami, postavami alebo zápletkami z diel Williama Shakespeara. Popasovať sa s legendou – to zobral Nesbo ako výzvu. Vznikol tak rozsiahly triler, ktorý mnohí už dnes považujú za jeho vrcholné dielo.