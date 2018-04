TASR

Barcelona má nakročené do semifinále, Suarez ukončil ročný gólový pôst

Barcelona nastúpila aj s Lionelom Messim, ktorý sa zotavil so zranenia zadného stehenného svalu, no v prvom polčase sa dlho nevedela presadiť proti dobre organizovanej obrane súpera.

Stopér Barcelony Gerard Piqué oslavuje svoj gól počas prvého zápasu štvrťfinále Ligy majstrov FC Barcelona - AS Rím 4. apríla 2018 v Barcelone. — Foto: TASR/AP

Barcelona 5. apríla (TASR) - Futbalisti Barcelony sú blízko k semifinálovým brehom Ligy majstrov 2017/2018. Na Camp Nou proti AS Rím potvrdili úlohu favorita a po víťazstve 4:1 majú pred odvetou (10. apríla) všetky tromfy v rukách. Edin Džeko za stavu 3:0 vykresal pre hostí iskierku nádeje, no posledné slovo mal Luis Suarez. Uruguajčan ukončil ročný gólový pôst v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži.

Barcelona nastúpila aj s Lionelom Messim, ktorý sa zotavil so zranenia zadného stehenného svalu, no v prvom polčase sa dlho nevedela presadiť proti dobre organizovanej obrane súpera. Domácim pomohol až vlastný gól kapitána AS Danieleho De Rossiho, ktorý nešťastne tečoval prihrávku Andresa Iniestu. "Hráči AS nám zápas poriadne skomplikovali. Vyrukovali na nás s vysokým pressingom, narúšali našu rozohrávku. Niekedy dosiahnete lepši výsledok, ako si za predvedený výkon zaslúžite, inokedy zasa horší. Rimania znížili, no my sme dokázali ešte pridať veľmi dôležitý štvrtý gól. Som rád, že Luis Suarez konečne pretrhol streleckú smolu. Nevyužil niekoľko šancí, no napokon sa dočkal zaslúženej gólovej odmeny," uviedol pre uefa.com tréner Barcelony Ernesto Valverde.

Barca v tejto sezóne LM až päťkrát profitovala z vlastných gólov, dvakrát proti AS. Okrem De Rossiho rozvlnil sieť za brankárom Alissonom aj grécky stopér Konstantinos Manolas. "Nemyslím si, že by to bolo dielo náhody alebo šťastia. Ku gólom sme prispeli my našou aktívnou hrou. Barcelona je v šestnástke súpera oveľa častejšie ako iné tímy a vďaka dôrazu v pokutovom území sa dostáva do nebezpečných pozícii," zdôraznil strelec tretieho gólu Barcelony Gerard Pique.

Rimania v druhom polčase doplatili na nepremieňanie vyložených šancí. Už krátko po jeho začiatku mal tutovku Diego Perotti, no centri za obranu Barcelony nikým nekrytý hlavičkoval zblízka nad. Nebezpečnú strelu argentínskeho krídelníka vyrazil Marc-Andre ter Stegen. Nemecký brankár si poradil aj s pokusom striedajúceho Gregoirea Defrela a napravil tak chybu, ktorej sa dopustil pri zlej rozohrávke.

"Myslím si, že výsledok nezodpovedá priebehu zápasu a je pre nás až príliš krutý. Vo vlastnej šestnástke sme spravil zopár chybičiek a súper nás za ne potrestal. V koncovke sme mali byť efektívnejší. Zahodiť toľko šancí proti takému silnému tímu je trestuhodné," priznal tréner AS Eusebio di Francesco. Ten sa po zápase pustil aj do kritiky holandského hlavného rozhodcu Dannyho Makkelieho, ktorý vraj neodpískal v prvom polčase v prospech "vlkov" dve penalty. "Chyby patria k futbalu a najmä v takýchto zápasoch o ne nie je núdza. Nesmieme vešať hlavy. Musíme pracovať ešte tvrdšie," nechal sa počuť Alisson.