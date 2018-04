TASR

Dnes o 08:08 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slovan Bratislava v prvom semifinále remizoval so Spartakom Trnava

Odveta je na programe v stredu 18. apríla v Trnave a rovnako aj finále (1. mája) sa uskutoční na Štadióne Antona Malatinského.

Na snímke zľava Andraž Šporar (Slovan), Yasin Pehlivan (Trnava) a Ibrahim Rabiu (Slovan) v prvom zápase semifinále 49. ročníka Slovenského pohára vo futbale ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava 4. apríla 2018 v Bratislave. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 4. apríla (TASR) - V stredajšom prvom semifinálovom súboji Slovnaft Cupu 2017/2018 remizovali futbalisti Spartaka Trnava na pôde bratislavského Slovana 1:1. Odveta je na programe v stredu 18. apríla v Trnave a rovnako aj finále (1. mája) sa uskutoční na Štadióne Antona Malatinského.

ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 1:1 (1:0) Góly: 10. Čavrič - 81. Egho. Rozhodovali: Sedlák - Kováč, Chládek, ŽK: Holman, De Kamps - Pehlivan, Sloboda, 2141 divákov. Slovan: Šulla – Sekulič, Bajrič, Božikov, Rundič - De Kamps (71. Nono) - Čavrič, Rabiu (84. Hološko), Holman (74. Savičevič), Moha - Šporar Trnava: Chudý – Kadlec, Oravec, Godál, Čivič - Sloboda, Pehlivan, Čanturišvili - Jirka (90.+ Ofosu), Egho (88. Lovás), Yilmaz (74. Pekár)

Už po desiatich minútach hry udreli domáci. Rabiu poslal z ľavej strany center na nabiehajúceho Čavriča a ten pravačkou do ľavej hornej časti bránky prekonal Chudého. V 30. minúte nie príliš razantná prízemná strela Mohu už trnavského brankára neprekvapila. O dve minúty Chudý vybehol s loptou na útočiaceho Čavriča, ale lobovaná lopta slovanistu nesmerovala do prázdnej bránky. Prvú nebezpečnú trnavskú strelu, ale mimo bránky Šullu, vyprodukoval až v 34. minúte Yilmaz.

Po zmene strán hostia pridali na obrátkach, ale ich útočné manévre sa skončili pred 16-kou. Desať minút pred koncom riadneho hracieho času Trnava mala veľkú šancu na vyrovnanie, keď po chybe Rundiča v strede poľa prečíslenie nevyužil Egho. Vzápätí však ten istý hráč po šiestom rohovom kope hostí vyrovnal na 1:1.

HLASY:

Martin Ševela, tréner Slovana Bratislava: "Mali sme dobrý vstup do zápasu a vytvorili sme si niekoľko pološancí. Z jednej z nich sa nám podarilo dať gól. V druhom polčase sme chceli v tomto zámere pokračovať, vytvoriť si ďalšie šance a opäť skórovať. Nepodarilo sa nám však splniť pohárovú matematiku - doma neinkasovať. V závere stretnutia nám Trnava začala robiť problémy, pred našou bránkou boli závary a o vyrovnávajúci gól sme si naozaj koledovali. Remíza však svedčí priebehu zápasu, všetko je otvorené a rozhodne sa v Trnave. Určite tam bude lepšie ihrisko, lebo naši technickí hráči, najmä v strede poľa, potrebujú kvalitu. Aj do odvety pôjdeme s cieľom zvíťaziť."

Nestor El Maestro, tréner Spartaka Trnava: "Slovan má nesporne silné mužstvo. V prvom polčase nebola hra podľa našich noriem, v druhom už áno, vieme byť bojovnejší. Myslím si, že remíza je zaslúžená. Všetko je otvorené, čaká nás odveta. Máme stále šancu postúpiť do finále. Ak by sa nám to podarilo, bola by to senzácia."