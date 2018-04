TASR

Dnes o 15:45 čítanie na minútu 0 zdieľaní Brunegraf skončil pri reprezentácii do 21 rokov, zamieril do Sparty

Brunegraf prevzal pozíciu hlavného kouča SR 21 po Hapalovi pred marcovým kvalifikačným dvojzápasom proti Albánsku.

Na snímke tréner Oto Brunegraf. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 4. apríla (TASR) - Oto Brunegraf skončil na poste hlavného trénera slovenskej reprezentácie do 21 rokov. Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom stredajšom zasadnutí schválil jeho uvoľnenie do Sparty Praha, kde sa stane asistentom Pavla Hapala. Informoval o tom oficiálny portál SFZ.

Brunegraf prevzal pozíciu hlavného kouča SR 21 po Hapalovi pred marcovým kvalifikačným dvojzápasom proti Albánsku. Oba duely mladí Slováci vyhrali - v Tirane tesne 3:2 a v žilinskej odvete 4:1. V pozícii Hapalovho asistenta pôsobí Brunegraf už od roku 2015. Predtým spolu trénovali v Nitre, Žiline, českej Mladej Boleslavi, poľskom Zaglebie Lubin a Senici. Slovenskú dvadsaťjednotku spolu priviedli aj na minuloročný záverečný turnaj ME v Poľsku, kde so zverencami iba tesne nepostúpili zo skupiny do vyraďovacej časti.

Slovenský futbalový zväz v marci vyhovel Hapalovi a uvoľnil ho do Sparty Praha. Na dva zápasy ho "zastúpil" Brunegraf, no teraz jeho kroky povedú do českej metropoly. "Vnímam to tak, ako to bolo celé nachystané. Tréner Hapal prijal ponuku od Sparty niekoľko dní pred ohlásením nominácie proti Albánsku. Bolo sa treba na dvojzápas nachystať a odohrať ho. Je dobré, že sme vyhrali a stále ostali v hre o majstrovstvá Európy, aspoň v teoretickej rovine. Človek sa posúva ďalej, futbal je živý organizmus. Uvidíme, čo prinesú najbližšie dni, je to pre mňa výzva. Môj presun do Sparty by mal byť čo najrýchlejší, ale neviem presne, kedy sa udeje," povedal Brunegraf.

"Dnes (streda 4. apríla) sme sa rozprávali s Otom Brunegrafom a umožnili sme mu, aby mohol pokračovať v spolupráci s bývalým trénerom slovenskej reprezentácie do 21 rokov s Pavlom Hapalom v Sparte Prahe. Pred nami je momentálne úloha nájsť k reprezentácii do 21 rokov nového trénera. Zatiaľ kandidátov nemáme," uviedol pre futbalsfz.sk viceprezident pre štátne reprezentácie Karol Belaník.