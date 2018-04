Problémy so spánkom? 9 extrémne jednoduchých riešení, ktoré zaručene pomôžu

Dobré noviny

9 extrémne jednoduchých riešení, ktoré zaručene pomôžu

Je to také jednoduché, ako nastaviť si budík.

Ilustračná snímka — Foto: Thinkstock

BRATISLAVA 4. apríla - Mávate problémy so spaním? Či už je to stres, rôzne bolesti alebo modré svetlo z mobilných telefónov, všetko sú to aspekty, ktoré vás môžu pripraviť o kvalitný odpočinok a z dlhodobého hľadiska spôsobiť vyčerpanosť či dokonca zdravotné komplikácie.

Zozbierali sme 9 základných a extrémne jednoduchých riešení, ktoré by mali pomôcť väčšine ľudí. Sú užitočné pri náprave najčastejších problémov, ktorým ľudia v spánku čelia. A pritom nehovoríme o užívaní liekov, výživových doplnkov ani pití čaju z harmančeka.

Je to také jednoduché, ako nastaviť si budík. Prajeme vám dobrú noc!