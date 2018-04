TASR

Dnes o 14:47 čítanie na minútu 0 zdieľaní Piata výzva na podporu Smart Cities je zameraná na manažment energií

Úspešní žiadatelia môžu získať dotáciu až do výšky 198.000 eur. Malí a strední podnikatelia so skúsenosťami v inováciách sa môžu prihlasovať do 14. mája.

Richard Raši, archívna snímka. — Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 4. apríla (TASR) – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vyhlasuje v poradí už piatu výzvu na podporu Smart Cities na Slovensku. Tentoraz je výzva zameraná na manažment energií. Úspešní žiadatelia môžu získať dotáciu až do výšky 198.000 eur. Malí a strední podnikatelia so skúsenosťami v inováciách sa môžu prihlasovať do 14. mája. Informoval tlačový odbor ÚPVII.

"Prostredníctvom týchto výziev pomáhame do slovenských miest zavádzať inovácie pre lepší život a súčasne podporujeme slovenských podnikateľov pri experimentálnom vývoji, aby sa presadili vo svetovom meradle," uviedol podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).

Predkladané projekty môžu riešiť napríklad inteligentný systém verejného osvetlenia, software/hardware na meranie a riadenie verejnej infraštruktúry alebo zber dát o spotrebe energie v reálnom čase.

Výzva je určená pre malých a stredných podnikateľov, ktorí už majú preukázateľnú históriu v oblasti inovácií a grant využijú na dokončenie vlastných riešení. Výsledkom podporeného projektu teda nebude len tzv. nultý prototyp, ale aj jeho zavedenie a otestovanie v podmienkach konkrétneho slovenského mesta.

ÚPVII výzvu vyhlasuje v spolupráci s lotyšskou spoločnosťou Teliko, ktorá pôsobí na medzinárodnom trhu v oblasti technologického rozvoja, programovania, výroby a inteligentného riadenia. Predložené projekty bude hodnotiť medzinárodná odborná komisia. Prihlasovať sa je možné do 14. mája 2018 do 14.00 hod.

Okrem aktuálne vyhlásenej sú otvorené ešte ďalšie dve výzvy zamerané na manažment dopravy a manažment vôd. Záujemcovia sa môžu prihlasovať do 30. apríla 2018, do 14.00 hod.

Prvé výzvy na podporu Smart Cities ÚPVII vyhlásil v októbri minulého roka a boli venované manažmentu dopravy a digitalizácii verejnej správy mesta. Dotácie a možnosť zdokonaliť svoje riešenia v špičkových podmienkach Centra pre inovačné technológie vo Virgínii, kam chodia testovať svoje produkty vývojári z celého sveta, nakoniec získali dva projekty - Digitálna platforma na vizualizáciu urbanistického plánovania a Riešenie pre bezpečné rezidentské parkovanie.