Dnes o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Exvyšetrovateľ Vačok: Krajmer nemal u Kuciaka čo hľadať, mali ho vykázať

Bývalý elitný vyšetrovateľ Peter Vačok vysvetlil, prečo bola prítomnosť Róberta Krajmera na pozemku zavraždeného Jána Kuciaka neprípustná ale aj to, čo musíme ako spoločnosť urobiť, aby akýkoľvek trest pre páchateľa mal zmysel.

BRATISLAVA 4. apríla - Celým Slovenskom pred niekoľkými týždňami otriasol ohavný čin. Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej rozpútala „vojnu“. Padlo niekoľko hláv na najvyšších politických miestach, no problém to podľa mnohých nerieši. Smrť dvoch nevinných ľudí je zahalená do rúška mnohých tajomstiev, ktoré sa postupne odkrývajú. Marián Balázs si do svojej relácie Križovatky pozval bývalého vyšetrovateľa Petra Vačoka, ktorý okrem iného vyšetroval aj zavlečenie Michala Kováča ml. do cudziny.

Miesto činu sa nemôže podceniť

V prípade, že existuje podozrenie zo závažného trestného činu, je privolaný výjazd, ktorý má tvoriť orgán činný v trestnom konaní - vyšetrovateľ, pokiaľ je však podozrenie z vraždy, tak na miesto chodia krajskí vyšetrovatelia. Súčasťou tímu by mal byť aj dobrý technik, ktorý dokáže vyhľadať a zaistiť stopy. V prípade, že sa potvrdí závažný zločin, akým je vražda a vypátrať páchateľa bude zložité, tak by mala byť snaha vyšetrovateľa, aby na miesto dorazili aj špecialisti z jednotlivých odborov. „Ja som sa snažil, pokiaľ to bolo možné, aby na miesto prišiel aj súdny lekár, ktorý sa vedel vyjadriť aj k času a prípadne aj k mechanizmu vzniku takýchto zranení,“ vysvetlil Vačok. Miesto trestného činu by malo byť zdokumentované, čo znamená aj kamerou, aj fotograficky zdokumentovať toto miesto. „Práca na mieste činu je významná a nemôže sa podceniť.“

Nekompetentných vykázať

Na mieste trestného činu nemôžu byť iné ako už spomínané osoby. V prípade, že sa nekompetentná osoba objaví na mieste činu, mala by byť vykázaná. „Za miesto trestného činu zodpovedá vyšetrovateľ. Vyšetrovateľ nesmie alebo by tam nemal pripustiť nikoho, kto tam nepatrí. Je to niekedy zložité, na miesto trestného činu chcú prísť aj funkcionári policajného zboru. Je jedna vec riadiť policajný zbor a druhá vec byť orgán činný v trestnom konaní.“ Takýto prípad sa stal aj pri vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, keď sa na mieste trestného činu vo Veľkej Mači objavil dnes už bývalý riaditeľ národnej protikorupčnej jednotky Róbert Krajmer. Mala vôbec takáto osoba právo byť na tomto mieste? „Určite nie. Ešte raz hovorím, nie je orgán činný v trestnom konaní a mimo orgánu činného v trestnom konaní a expertov tam nemá kto čo hľadať. Vykázať ho bol povinný vyšetrovateľ zodpovedný za danú ohliadku miesta trestného činu,“ prízvukoval Vačok.

V dnešnej dobe podľa mnohých ľudí suplujú novinári prácu polície. „Účel trestu zabezpečíme vtedy, pokiaľ sa trestu budeme báť. Ale zmysel to bude mať vtedy, pokiaľ sa trestu budeme báť všetci od prezidenta až po niekoho, kto býva na Trnávke,“ zaspomínal si na významné slová svojho profesora Vačok. V súčasnosti sú však ľudia rozdelení. Určitá skupina sa bojí, tá ďalšia sa trestu nebojí a robí si, čo chce. „Aj to sú dôsledky toho, že závažnú trestnú činnosť objasňujú investigatívni novinári. Čo je hanbou tohto Slovenska. Toto je jeden zo základných problémov Slovenska a aj toto ženie ľudí do ulíc.“

Zákona sa musíme báť všetci

V prípade, že má systém fungovať, musí byť predel zákonodarnej moci, výkonnej moci a súdnej moci. Musí byť jednoducho vytvorený systém, aby sme sa trestu báli. „Báť sa ho budeme vtedy, pokiaľ zákon bude platiť pre všetkých a všetky trestné činy sa budú s rovnakou mierou a rovnakou vehemenciou objasňovať vyšetrovaním.“ Politika v tomto systéme nemôže mať dosah na políciu, na spravodajskú službu, na prokuratúru, generálni prokurátori nemôžu byť lojálni k politike aj sponzorom. „Toto sa musí od základu zmeniť. Pokiaľ nenájdeme ľudí ani ochotu politiky sa zaoberať so systémom a spraviť zmeny, tak výmeny ministrov a policajných prezidentov toto nespasia. Prípravné konanie a políciu máme momentálne v úrovni a v organizačnej štruktúre 50-tych rokov.“