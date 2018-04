Na zápise prvákov preveria ich psychické aj fyzické schopnosti

TASR

Budúci prvák musí vedieť rozoznať farby, geometrické tvary a orientovať sa v priestore.

Bratislava 4. apríla (TASR) - Pedagógovia na zápise prvákov do základných škôl väčšinou formou rozhovoru s dieťaťom a na základe výtvarného vyjadrenia preveria psychické, fyzické a sociálne schopnosti dieťaťa. Ide napríklad o rozoznávanie farieb či geometrických tvarov, priestorovú orientáciu či komunikačné schopnosti.

"Budúci prvák by sa mal napríklad vedieť samostatne obliecť a obuť, správne vyslovovať všetky hlásky, vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach, spočítať predmety do päť, interpretovať obsah krátkej rozprávky, poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku," uviedol pre TASR odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Budúci prvák musí vedieť rozoznať farby, geometrické tvary a orientovať sa v priestore. Rovnako by mal vedieť nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi, ako je hlava, krk, trup, ramená či vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary.

V základných školách sa začalo obdobie zápisov detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Budú sa konať v priebehu celého apríla a týkajú sa všetkých detí, ktoré dosiahnu vek šesť rokov do 31. augusta 2018. Podľa odhadov na základe demografického vývoja by v tomto roku malo k zápisom prísť približne 62.000 detí.