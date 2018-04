EURÓPSKA LIGA: Arsenal a Atletico vykročia za postupom na domácej pôde

TASR

Vo štvrtok o 21.05 privítajú CSKA Moskva respektíve Sporting Lisabon.

Bratislava 5. apríla (TASR) - Najväčší favoriti na titul v Európskej lige 2017/18 Arsenal Londýn a Atletico Madrid odštartujú štvrťfinálové súboje na domácej pôde. Vo štvrtok o 21.05 privítajú CSKA Moskva respektíve Sporting Lisabon. V ďalších dvoch dueloch sa stretnú RB Lipsko s Olympique Marseille a Lazio Rím s RB Salzburg.

Arsenal potvrdil rolu ašpiranta na celkový triumf v osemfinále, keď v dvojzápase vyradil AC Miláno so skóre 5:1. Pre trénera Arsena Wengera je titul priorita, keďže im zabezpečí účasť v budúcoročnej edícii Ligy majstrov, na ktorú s veľkou pravdepodobnosťou inak nedosiahnu. "Sústredíme sa iba na najbližší zápas. Nechceme sa príliš zamotať do všetkého, čo od toho závisí. Chceme predviesť dobrý výkon a zvíťaziť, všetci sa zameriavame len na to," povedal obranca Calum Chambers pre Evening Standard.

Na hrote "kanonierov" by sa mal objaviť Alexandre Lacazette, keďže Pierre-Emerick Aubameyang nemôže hrať po januárovom prestupe z Borussie Dortmund a Danny Welbeck má problémy s chrbtom.

Arsenal to však nebude mať proti CSKA ľahké. Moskovský tím v osemfinále vyradil francúzsky Olympique Lyon a zmaril mu tak šancu zahrať si finále na domovskom štadióne. CSKA v posledných dvoch meraniach síl s Londýnčanmi zvíťazilo, no bolo to ešte v skupine LM v sezóne 2006/07. "Opäť to bude fantastický zážitok pre našich fanúšikov. Po Manchestri United uvidia ďalší anglický veľkoklub. Štadión bude plný a my sa pokúsime súperovi sťažiť rolu favorita," uviedol pre uefa.com tréner CSKA Moskva Viktor Gončarenko.

Atletico prešlo do štvrťfinále po jasných triumfoch nad ďalším tímom z hlavného mesta Ruska Lokomotivom 3:0 a 5:1. V španielsko-portugalskom meraní síl by malo mať navrch. Trénerovi Diegovi Simeonemu by mali byť k dispozícii už aj krajní obrancovia Šime Vrsaljko a Juanfran Torres, chýbať bude Jose Gimenez, ktorý má problémy s ľavým členkom.

Kormidelník Sportingu Jorge Jesus sa najviac obáva hviezdneho Antoine Griezmanna. "Je to skvelý hráč, ktorý môže hrať v ktoromkoľvek veľkoklube v Európe. Sú jasní favoriti nielen v tomto dvojzápase, ale na celkový triumf," citovala ho agentúra DPA.

Salzburg vyradil po San Sebastiane aj Borussiu Dortmund a teraz si brúsi zuby aj na Rimanov. Rakúšania neprehrali v európskych súťažiach 19 zápasov v rade. Proti nim však stojí silné Lazio s najlepším strelcom Serie A Cirom Immobilem. "V EL sa stále zlepšujeme a chceme v tom pokračovať aj proti Salzburgu, ktorý v Európe už dlho neprehral. Preto sa na tento zápas musíme veľmi dobre pripraviť," vyhlásil tréner Simone Inzaghi.

Lipsko ukončilo nádeje slovenského reprezentanta Mareka Hamšíka a jeho Lazia na zisk dvoch titulov v prebiehajúcej sezóne. "Chceme dosiahnuť niečo veľké. Bude tam veľký tlak, ale s tým sa musíme vyrovnať. Teraz prídu tie veľké zápasy a ja sa na ne teším," povedal krídelník Lipska Emil Forsberg.

"Lipsko má ofenzívne ladený tím, hrá podobným štýlom ako my. Uvidíme, či sa nám podarí udržať súčasnú formu a prebojovať sa do semifinále. Sme radi, že sme sa dostali až do tejto fázy a sme jediný tím reprezentujúci francúzsky futbal v záverečných bojoch európskych pohárov," uviedol športový riaditeľ Marseille Andoni Zubizaretta.