Kristína Jurzová

Dnes o 18:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Najužitočnejší darček jari: Uvarte vašim najmenším bylinný odvar zo sedmokrások a nahradíte ním aj drahé prípravky z lekárne

Už malé deti kedysi vedeli, že si ňou zahoja drobné rany. A nosili ich svojim mamám, ktoré im z nich robili liečivé odvary a zábaly.

— Foto: Pixabay

BRATISLAVA 4. apríla (Dobré noviny) - Ľúbi ma, neľúbi ma...? Nejedno dievča sedelo na tráve a trhalo lupienky sedmokrásky v nádeji, že sa dozvie odpoveď. A hoci nejeden tento kvet padol za obeť našej platonickej láske, vždy znova a opäť vyrástol, aby odpovedal na naše túžby a liečil nielen dušu, ale aj telo.

Sedmokráska je naozaj odolný kvet, ktorý nezničia ani detské prsty, a neskolí ju dokonca ani kosačka. Kvitne takmer celoročne a dokáže ustáť aj teploty -15 stupňov C. Typická je teda pre ňu neuveriteľne silná schopnosť obnovovať sa. Sedmokrásky však dokážu rýchlo zregenerovať nielen seba, ale aj toho, kto objaví ich liečivé účinky.

Bylinný odvar na dýchacie cesty

V minulosti bola považovaná za akýsi všeliek a osvedčila sa rodičom pri liečení tých najmenších. Bylinný odvar z nej totiž utišuje detské soplíky a podporujú tvorbu hlienov a vykašliavanie. Na zapálené hrdlo či ďasná zas pomáha jeho kloktanie.

Ako pripraviť odvar zo sedmokrásky:

Potrebujete 3 lyžičky kvetov na pol litra vriacej vody. Vodu priveďte do varu a prevarte aj s kvetmi 15 minút. Odstavte a pite po dúškoch 2 šálky denne.

Ak chcete detoxikovať, jedine so sedmokráskou

Ideálny čas na zber sedmokrások je od apríla do augusta. Pre zber sú určené kvetné úbory so stonkou do dvoch centimetrov. Tie obsahujú horčiny, silice, flavonoidy, triesloviny a ďalšie organické kyseliny či minerálne látky. Tieto látky napomáhajú zvýšeniu látkovej premeny v pečeni a ocenia ju aj ľudia s problematickým žlčníkom. Výborne totiž pôsobia aj na trávenie a látkovú premenu, takže kvietok je vhodný ako základná zložka jarnej detoxikácie.

Známe sú však aj jej jedinečné účinky na pokožku. Už malé deti v minulosti dobre vedeli, že keď si niekde odrú koleno, stačí si priložiť na poškodené miesto hlávku sedmokrásky a po chvíli je bolesť fuč. Toto prírodné liečivo však výborne pôsobí aj na kožné zápaly či svrbenie. Stačí si iba pár kvietkov hodiť do teplého kúpeľa a nechať pôsobiť jej blahodárne účinky.

Popoludňajšia siesta v sedmokráskovej "posteli". Foto: TASR/AP

Oplatí sa preto porozmýšľať nad tým, či doma potrebujete mať dokonalý anglický zelený trávnik, alebo vašu záhradu necháte prirodzene premeniť sa na lúku zo sedmokrások. Spánok v nej je totiž nielen príjemný, ale hlavne vás zregeneruje.